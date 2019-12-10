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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 117118119120
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 16:29

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  NatiK написав:На Моно прийшло таке ж повідомлення. Написано, що автоматом встановлено ліміт 65к в місяць.

В мене в Моно стався якийсь баг: щомісяця приходить на рахунок ФОП більше 1k$, а вони розрахували обіг 8k грн. Пробував вказати 30-100k - видавало помилку, до 30k прийняло...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 16:42

Дюрі-бачі точно баг а не дані вказані при відкритті рахунку?
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 17:18

adj Ну не знаю, рахунок в Монобанку відкривав років 6 тому, можливо тоді так і вказував, але от вже більше 3 років в них є статистика мого рахунку ФОП...
Дюрі-бачі
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