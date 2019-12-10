|
|
|
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 13 січ, 2024 16:29
NatiK написав:
На Моно прийшло таке ж повідомлення. Написано, що автоматом встановлено ліміт 65к в місяць.
В мене в Моно стався якийсь баг: щомісяця приходить на рахунок ФОП більше 1k$, а вони розрахували обіг 8k грн. Пробував вказати 30-100k - видавало помилку, до 30k прийняло...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2077
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 354 раз.
- Подякували: 273 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 січ, 2024 16:42
Дюрі-бачі точно баг а не дані вказані при відкритті рахунку?
-
adj
-
-
- Повідомлень: 554
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 січ, 2024 17:18
adj Ну не знаю, рахунок в Монобанку відкривав років 6 тому, можливо тоді так і вказував, але от вже більше 3 років в них є статистика мого рахунку ФОП...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2077
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 354 раз.
- Подякували: 273 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: valya
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|3945
|681773
|
П'ят 12 січ, 2024 16:30
mustbe
|
|33
|50167
|
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
|
|0
|4675
|
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм
|