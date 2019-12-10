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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 117118119120
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 16:18

  M-A-X написав:
  VLADPn написав:Блоканули и мне рахунки . Пришел в отделение написал объяснительную. Принес штуки четыре договора депо за последние годы. Тишина две недели. Захожу в отделение говорит недостаточно аргументов. Почему размещались депозиты в разных банках??? :shock: :shock: :shock: Надо объяснить. Откуда взялись деньги на депо тоже. Говорю так это больше трех лет будет. Ничего несите все. И валютообменные операции хоть двадцать лет назад несите квитанции и первичный источник денег тоже.
ЗЫ Из операций был только валютообмен на 50 тыс в месяц все время и один раз сам себе отправил сэп на укрэксим. Прошлой осенью были депо на 100 тыс валютообменные пару раз.

В веселое время живем.
Скоро начнут задавать вопросы, уровня "А почему Вы дышите?", "Сколько раз Вы какаете? Почему так мало/много? Вы наверно деньги отмываете."
Или "А Вам что хватает денег, почему не пользуетесь нашей кредиткой? Блокируем этого товарища, мутный какой-то."
Там вся нормативка мутная по этой теме. Отклонение в шаг от шаблона пересичного в вакууме - расстрел.
Средний класс под запретом.
мабуть треба принести квітанцію з іншого банка на зняття 50000 грн з картки за рахунок кредитного ліміту
sens
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 16:29

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  NatiK написав:На Моно прийшло таке ж повідомлення. Написано, що автоматом встановлено ліміт 65к в місяць.

В мене в Моно стався якийсь баг: щомісяця приходить на рахунок ФОП більше 1k$, а вони розрахували обіг 8k грн. Пробував вказати 30-100k - видавало помилку, до 30k прийняло...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 16:42

Дюрі-бачі точно баг а не дані вказані при відкритті рахунку?
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 17:18

adj Ну не знаю, рахунок в Монобанку відкривав років 6 тому, можливо тоді і вказував 8 тис. грн., але от вже більше 3 років в них є статистика мого рахунку ФОП, є історія депозитів, історія обігу через картку. Дивно якщо їх алгоритм такі баги видає...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 17:23

Дюрі-бачі алгоритми вас і не блокували, хоча анкетні данні були устарівші. З минулого року діє нове правило від НБУ, відповідно банки роблять по новим правилам.
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 17:42

  VLADPn написав:Блоканули и мне рахунки . Пришел в отделение написал объяснительную. Принес штуки четыре договора депо за последние годы. Тишина две недели. Захожу в отделение говорит недостаточно аргументов. Почему размещались депозиты в разных банках??? :shock: :shock: :shock: Надо объяснить. Откуда взялись деньги на депо тоже. Говорю так это больше трех лет будет. Ничего несите все. И валютообменные операции хоть двадцать лет назад несите квитанции и первичный источник денег тоже.
ЗЫ Из операций был только валютообмен на 50 тыс в месяц все время и один раз сам себе отправил сэп на укрэксим. Прошлой осенью были депо на 100 тыс валютообменные пару раз.

А в анкете Райфа у вас указано место работы и сумма дохода или безработный(студент) ?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 18:07

  lara_08 написав:
  VLADPn написав:Блоканули и мне рахунки . Пришел в отделение написал объяснительную. Принес штуки четыре договора депо за последние годы. Тишина две недели. Захожу в отделение говорит недостаточно аргументов. Почему размещались депозиты в разных банках??? :shock: :shock: :shock: Надо объяснить. Откуда взялись деньги на депо тоже. Говорю так это больше трех лет будет. Ничего несите все. И валютообменные операции хоть двадцать лет назад несите квитанции и первичный источник денег тоже.
ЗЫ Из операций был только валютообмен на 50 тыс в месяц все время и один раз сам себе отправил сэп на укрэксим. Прошлой осенью были депо на 100 тыс валютообменные пару раз.

А в анкете Райфа у вас указано место работы и сумма дохода или безработный(студент) ?

Якби у людини була довідка про доходи за останні 3-5 років хоча б на 400 тис, то питань би не було, її би прийняли. Виходить що людина немає офіційних ра нівні хоча б 11000-6000 грн за останні 3-5 років
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 18:34

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

У меня лет двадцать нет офиц. доходов.
VLADPn
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 18:36

  VLADPn написав:У меня лет двадцать нет офиц. доходов.

Вот это должны были быть первые слова. Перед предложением "Блоканули и мне рахунки". Потому, что они сильно меняют оценку последующих.
moveton
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