На год.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 20:33
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Додано: Вів 16 січ, 2024 02:00
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
а такой вопрос со звёздочкой.
вот эти 400 тыс (в год/мес/накопительно, не суть) - это считается по всем приходным операциям , т.е. готівка в кассу + безготівкові приходы (п2п + сеп) ? , или эта магическая цифра 400 тыщ только по готивке (возможно ещё по "анонимным" п2п входящим ??) но БЕЗ входящих СЕПов ?
Т.е. грубо говоря, по примеру того же Газа или Агриколя (400 тыщ в год) : если я внёс налом в кассу эти 399-400 тыщ и ещё себе с другого банка со своего же счета наСЕПил ещё тыщ 50 или 100, а может и больше - финмон формально возбудится ?
Именно сеп переводы интесуют.
И ещё вопрос вдогонку, если например я, опасаясь всяких бактерий, вирусов на деньгах, вообще нал не держу в руках и у меня всё безналом в грн - если я буду постоянно между своими счетами сепить (где четко видно от кого ИНН какому ИННу) - что на это финмоны будут говорить ?
Додано: Вів 16 січ, 2024 09:48
a77 вам нужно бути ФОПом.
Все Ваши операции нетипичние и смахивают на отмивание средств.
Мусони дали Вам деньги в руки подержать, а ви не знаете, что делать и гоняете их вперед и взад.
Додано: Вів 16 січ, 2024 10:11
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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