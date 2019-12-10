Додано: Вів 16 січ, 2024 02:00

а такой вопрос со звёздочкой.

вот эти 400 тыс (в год/мес/накопительно, не суть) - это считается по всем приходным операциям , т.е. готівка в кассу + безготівкові приходы (п2п + сеп) ? , или эта магическая цифра 400 тыщ только по готивке (возможно ещё по "анонимным" п2п входящим ??) но БЕЗ входящих СЕПов ?



Т.е. грубо говоря, по примеру того же Газа или Агриколя (400 тыщ в год) : если я внёс налом в кассу эти 399-400 тыщ и ещё себе с другого банка со своего же счета наСЕПил ещё тыщ 50 или 100, а может и больше - финмон формально возбудится ?

Именно сеп переводы интесуют.



И ещё вопрос вдогонку, если например я, опасаясь всяких бактерий, вирусов на деньгах, вообще нал не держу в руках и у меня всё безналом в грн - если я буду постоянно между своими счетами сепить (где четко видно от кого ИНН какому ИННу) - что на это финмоны будут говорить ?