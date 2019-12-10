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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 118119120121
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 20:33

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  2XL написав:А 400 000 це ліміт не на місяць?
На год.
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 02:00

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

а такой вопрос со звёздочкой.
вот эти 400 тыс (в год/мес/накопительно, не суть) - это считается по всем приходным операциям , т.е. готівка в кассу + безготівкові приходы (п2п + сеп) ? , или эта магическая цифра 400 тыщ только по готивке (возможно ещё по "анонимным" п2п входящим ??) но БЕЗ входящих СЕПов ?

Т.е. грубо говоря, по примеру того же Газа или Агриколя (400 тыщ в год) : если я внёс налом в кассу эти 399-400 тыщ и ещё себе с другого банка со своего же счета наСЕПил ещё тыщ 50 или 100, а может и больше - финмон формально возбудится ?
Именно сеп переводы интесуют.

И ещё вопрос вдогонку, если например я, опасаясь всяких бактерий, вирусов на деньгах, вообще нал не держу в руках и у меня всё безналом в грн - если я буду постоянно между своими счетами сепить (где четко видно от кого ИНН какому ИННу) - что на это финмоны будут говорить ?
a77
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 09:48

a77 вам нужно бути ФОПом.
Все Ваши операции нетипичние и смахивают на отмивание средств.
Мусони дали Вам деньги в руки подержать, а ви не знаете, что делать и гоняете их вперед и взад.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 10:11

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  a77 написав:вот эти 400 тыс
А ніхто не знає, в кожного із банків свої процедури, які вони намагаються тримати в секреті. Впевнений, що перед блокуванням рахунків відбуваються моніторинг онлайн раніше, про успішне проходження яких клієнт і не дізнається.
Дюрі-бачі
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