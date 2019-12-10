На год.
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Додано: Суб 13 січ, 2024 20:33
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Додано: Вів 16 січ, 2024 02:00
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
а такой вопрос со звёздочкой.
вот эти 400 тыс (в год/мес/накопительно, не суть) - это считается по всем приходным операциям , т.е. готівка в кассу + безготівкові приходы (п2п + сеп) ? , или эта магическая цифра 400 тыщ только по готивке (возможно ещё по "анонимным" п2п входящим ??) но БЕЗ входящих СЕПов ?
Т.е. грубо говоря, по примеру того же Газа или Агриколя (400 тыщ в год) : если я внёс налом в кассу эти 399-400 тыщ и ещё себе с другого банка со своего же счета наСЕПил ещё тыщ 50 или 100, а может и больше - финмон формально возбудится ?
Именно сеп переводы интесуют.
И ещё вопрос вдогонку, если например я, опасаясь всяких бактерий, вирусов на деньгах, вообще нал не держу в руках и у меня всё безналом в грн - если я буду постоянно между своими счетами сепить (где четко видно от кого ИНН какому ИННу) - что на это финмоны будут говорить ?
Додано: Вів 16 січ, 2024 09:48
a77 вам нужно бути ФОПом.
Все Ваши операции нетипичние и смахивают на отмивание средств.
Мусони дали Вам деньги в руки подержать, а ви не знаете, что делать и гоняете их вперед и взад.
Додано: Вів 16 січ, 2024 10:11
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Додано: Вів 16 січ, 2024 12:28
Да там в банке просто может кто-то обидеться и попросить заблокировать.Любого.Заходим в ветку сенс банка и читаем.Это к вопросу что все кого блокируют это мутные наркоторговцы и прочие мафиози.При нынешних раскладах доступ клиента к своим деньгам вообще не гарантирован.Что лично меня уже начинает немного настораживать и напрягать.
Додано: Вів 16 січ, 2024 12:35
посетитель Читав. ИМХО якщо б клієнт був "чистий" - його б не заблокували. А так клієнт із зони ризику привернув до себе увагу. Це все рівно, що не платити податки за торгівлю через Інстаграм і влаштовувати скандали в податковій...
Розумію, що начальниця відділення перевищила свої повноваження, але це таке, перевищують повноваження значна частина українців.
Я вже давно писав про проблему моніторингу, як, в Україні так і в Європі: гроші отримані із депозиту не вважаються "чистими". В такій системі будь-який представник середнього класу, який носить гроші між банками в пошуках кращих умов, вважається майже злочинцем і змушений "відмивати" свої кошти...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 16 січ, 2024 13:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 16 січ, 2024 12:57
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Будете доводити в чому сенс таких операцій, тому що вони беззмістовні, але ризиковані. Тобто все одно зайдете на фін.мон по дорослому, якщо будете противитись, не надасте документи щоб заспокоїти фін.мон (тобто суто по переліку не надасте документи де буде видно що у вас є адекватні доходи) то все одно заблокують і попросять на вихід.
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