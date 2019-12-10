RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 118119120121
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 20:33

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  2XL написав:А 400 000 це ліміт не на місяць?
На год.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1682
З нами з: 30.08.09
Подякував: 215 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 02:00

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

а такой вопрос со звёздочкой.
вот эти 400 тыс (в год/мес/накопительно, не суть) - это считается по всем приходным операциям , т.е. готівка в кассу + безготівкові приходы (п2п + сеп) ? , или эта магическая цифра 400 тыщ только по готивке (возможно ещё по "анонимным" п2п входящим ??) но БЕЗ входящих СЕПов ?

Т.е. грубо говоря, по примеру того же Газа или Агриколя (400 тыщ в год) : если я внёс налом в кассу эти 399-400 тыщ и ещё себе с другого банка со своего же счета наСЕПил ещё тыщ 50 или 100, а может и больше - финмон формально возбудится ?
Именно сеп переводы интесуют.

И ещё вопрос вдогонку, если например я, опасаясь всяких бактерий, вирусов на деньгах, вообще нал не держу в руках и у меня всё безналом в грн - если я буду постоянно между своими счетами сепить (где четко видно от кого ИНН какому ИННу) - что на это финмоны будут говорить ?
a77
 
Повідомлень: 5
З нами з: 11.01.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 09:48

a77 вам нужно бути ФОПом.
Все Ваши операции нетипичние и смахивают на отмивание средств.
Мусони дали Вам деньги в руки подержать, а ви не знаете, что делать и гоняете их вперед и взад.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6332
З нами з: 23.11.14
Подякував: 753 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 10:11

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  a77 написав:вот эти 400 тыс
А ніхто не знає, в кожного із банків свої процедури, які вони намагаються тримати в секреті. Впевнений, що перед блокуванням рахунків відбуваються моніторинг онлайн раніше, про успішне проходження яких клієнт і не дізнається.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2113
З нами з: 29.07.22
Подякував: 358 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 12:28

  Дюрі-бачі написав:
  a77 написав:вот эти 400 тыс
А ніхто не знає, в кожного із банків свої процедури, які вони намагаються тримати в секреті. Впевнений, що перед блокуванням рахунків відбуваються моніторинг онлайн раніше, про успішне проходження яких клієнт і не дізнається.


Да там в банке просто может кто-то обидеться и попросить заблокировать.Любого.Заходим в ветку сенс банка и читаем.Это к вопросу что все кого блокируют это мутные наркоторговцы и прочие мафиози.При нынешних раскладах доступ клиента к своим деньгам вообще не гарантирован.Что лично меня уже начинает немного настораживать и напрягать.
посетитель
 
Повідомлень: 903
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 12:35

посетитель Читав. ИМХО якщо б клієнт був "чистий" - його б не заблокували. А так клієнт із зони ризику привернув до себе увагу. Це все рівно, що не платити податки за торгівлю через Інстаграм і влаштовувати скандали в податковій...
Розумію, що начальниця відділення перевищила свої повноваження, але це таке, перевищують повноваження значна частина українців.
Я вже давно писав про проблему моніторингу, як, в Україні так і в Європі: гроші отримані із депозиту не вважаються "чистими". В такій системі будь-який представник середнього класу, який носить гроші між банками в пошуках кращих умов, вважається майже злочинцем і змушений "відмивати" свої кошти...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 16 січ, 2024 13:04, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2113
З нами з: 29.07.22
Подякував: 358 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 12:57

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  a77 написав:И ещё вопрос вдогонку, если например я, опасаясь всяких бактерий, вирусов на деньгах, вообще нал не держу в руках и у меня всё безналом в грн - если я буду постоянно между своими счетами сепить (где четко видно от кого ИНН какому ИННу) - что на это финмоны будут говорить ?

Будете доводити в чому сенс таких операцій, тому що вони беззмістовні, але ризиковані. Тобто все одно зайдете на фін.мон по дорослому, якщо будете противитись, не надасте документи щоб заспокоїти фін.мон (тобто суто по переліку не надасте документи де буде видно що у вас є адекватні доходи) то все одно заблокують і попросять на вихід.
adj
 
Повідомлень: 560
З нами з: 08.04.22
Подякував: 75 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 15:06

  Дюрі-бачі написав:
  a77 написав:вот эти 400 тыс
А ніхто не знає, в кожного із банків свої процедури, які вони намагаються тримати в секреті. Впевнений, що перед блокуванням рахунків відбуваються моніторинг онлайн раніше, про успішне проходження яких клієнт і не дізнається.
altbank дуже нетиповий фінмон - до 30000 поповнював по реквізитам без проблем , все що більше 30000 блокувалось,треба було дзвонити до відділення , далі підтверджували що все ОК . Прийшов до висновку що цифра 30000 для цього банку є лакмусова бумажка
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15403
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 850 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 118119120121
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Онлайн-покупка валюты в банках Украины 1 ... 395, 396, 397
mustbe » Вів 29 сер, 2023 20:07
3967 688145
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 січ, 2024 11:45
s17012017
В каких банках есть долларовые банкоматы? 1, 2, 3, 4
Anonymous » Чет 05 лис, 2009 14:45
33 50175
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
В банках всматриваются в операции и затягивают платежи
ТупУм » Сер 09 гру, 2015 13:33
0 4676
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.