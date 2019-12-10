Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
*відповідно до вимог НБУ в 2024 році Вам необхідно повідомляти банку максимальний обсяг фінансових надходжень, які плануєте проводити в банку протягом місяця.*
Для цього: - зателефонуйте до Контакт-центру 0800210800 - або відправте СМС на номер 8052 з текстом «Надходження ХХХХХХ» (де ХХ макс.обсяг фін.надходжень) - або зверніться до обслуговуючого відділення. Запис на зустріч у відділення: https://bit.ly/3hOfCIT"
Ще хтось таке отримував раніше? Яку максимальну суму можна вказати щоб банк з доками не чіпав?
я надеюсь эти "максимальные ожидаемые размеры поступлений" по разным банкам - это подразумеваются таки внешние или новые приходы ? то есть внутрибанковские движения (перевод с одной своей карты на другую свою внутри банки, падение депо на счёт/карту и т.д.) - это учитывать не нужно ? а то мало ли что в головах банкстеров.
и да вспомнил - когда начался этот идиотизм , то в мтб, который первым мне прислал запрос суммы, вроде сказали считать и внутрибанковские мои движения. вроде если память не изменяет.
a77 написав:я надеюсь эти "максимальные ожидаемые размеры поступлений" по разным банкам - это подразумеваются таки внешние или новые приходы ? то есть внутрибанковские движения (перевод с одной своей карты на другую свою внутри банки, падение депо на счёт/карту и т.д.) - это учитывать не нужно ? а то мало ли что в головах банкстеров.
и да вспомнил - когда начался этот идиотизм , то в мтб, который первым мне прислал запрос суммы, вроде сказали считать и внутрибанковские мои движения. вроде если память не изменяет.
Мамі переказали з Європи невелику суму на пенсійну картку і одразу банк зателефонував із допитом "Хто? З якою метою? ..." і рекомендували не кидати на картку, бо якщо буде більше 30 тис. грн. - то заблокують.
Дюрі-бачі написав:Мамі переказали з Європи невелику суму на пенсійну картку і одразу банк зателефонував із допитом "Хто? З якою метою? ..." і рекомендували не кидати на картку, бо якщо буде більше 30 тис. грн. - то заблокують.
Важливо робити регулярні перекази на менші суми -- по 10..15К, і краще на звичайну, а не соціальну картку, тоді банк звикне )