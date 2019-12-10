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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 119120121122
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 11:51

  1finanсier написав:
  makar_ написав:Ощад надіслав таке повідомлення:
"Шановний клієнте,

*відповідно до вимог НБУ в 2024 році Вам необхідно повідомляти банку максимальний обсяг фінансових надходжень, які плануєте проводити в банку протягом місяця.*

Для цього:
- зателефонуйте до Контакт-центру 0800210800
- або відправте СМС на номер 8052 з текстом «Надходження ХХХХХХ» (де ХХ макс.обсяг фін.надходжень)
- або зверніться до обслуговуючого відділення. Запис на зустріч у відділення: https://bit.ly/3hOfCIT"

Ще хтось таке отримував раніше?
Яку максимальну суму можна вказати щоб банк з доками не чіпав?

По якому каналу надіслали? Боюся пропусити )

У бізнес чати Вайбера надійшло.

А якщо не повідомляти банку нічого, що буде?
makar_
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2024 15:49

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

я надеюсь эти "максимальные ожидаемые размеры поступлений" по разным банкам - это подразумеваются таки внешние или новые приходы ?
то есть внутрибанковские движения (перевод с одной своей карты на другую свою внутри банки, падение депо на счёт/карту и т.д.) - это учитывать не нужно ?
а то мало ли что в головах банкстеров. :?

и да вспомнил - когда начался этот идиотизм , то в мтб, который первым мне прислал запрос суммы, вроде сказали считать и внутрибанковские мои движения. вроде если память не изменяет.
a77
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 00:19

  a77 написав:я надеюсь эти "максимальные ожидаемые размеры поступлений" по разным банкам - это подразумеваются таки внешние или новые приходы ?
то есть внутрибанковские движения (перевод с одной своей карты на другую свою внутри банки, падение депо на счёт/карту и т.д.) - это учитывать не нужно ?
а то мало ли что в головах банкстеров. :?

и да вспомнил - когда начался этот идиотизм , то в мтб, который первым мне прислал запрос суммы, вроде сказали считать и внутрибанковские мои движения. вроде если память не изменяет.

По всем счетам
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 22:00

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Мамі переказали з Європи невелику суму на пенсійну картку і одразу банк зателефонував із допитом "Хто? З якою метою? ..." і рекомендували не кидати на картку, бо якщо буде більше 30 тис. грн. - то заблокують.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2024 22:05

  Дюрі-бачі написав:Мамі переказали з Європи невелику суму на пенсійну картку і одразу банк зателефонував із допитом "Хто? З якою метою? ..." і рекомендували не кидати на картку, бо якщо буде більше 30 тис. грн. - то заблокують.

Важливо робити регулярні перекази на менші суми -- по 10..15К, і краще на звичайну, а не соціальну картку, тоді банк звикне )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 09:22

  makar_ написав:
  makar_ написав:Ощад надіслав таке повідомлення:
"Шановний клієнте,

*відповідно до вимог НБУ в 2024 році Вам необхідно повідомляти банку максимальний обсяг фінансових надходжень, які плануєте проводити в банку протягом місяця.*

Для цього:
- зателефонуйте до Контакт-центру 0800210800
- або відправте СМС на номер 8052 з текстом «Надходження ХХХХХХ» (де ХХ макс.обсяг фін.надходжень)
- або зверніться до обслуговуючого відділення. Запис на зустріч у відділення: https://bit.ly/3hOfCIT"

Ще хтось таке отримував раніше?
Яку максимальну суму можна вказати щоб банк з доками не чіпав?


У бізнес чати Вайбера надійшло.

А якщо не повідомляти банку нічого, що буде?

Банк просумує всі ваші надходження за попередній рік, розділить на 12, і таким чином самостійно визначить макс. суму надходжень на місяць у цьому році.
1finanсier
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  #<1 ... 119120121122
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