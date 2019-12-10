Додано: Пон 22 січ, 2024 16:04

Amethyst написав: Важливо робити регулярні перекази на менші суми -- по 10..15К, і краще на звичайну, а не соціальну картку, тоді банк звикне ) Важливо робити регулярні перекази на менші суми -- по 10..15К, і краще на звичайну, а не соціальну картку, тоді банк звикне )

Сьогодні в А-банку, поки стояв в черзі за валютою, став свідком фінмону: пара (напевно чоловік і дружина, віком десь 50р.) занесли крупну суму гривень, хотіли оформити депозити, спеціаліст рекомендувала їм поповнити картку і відкрити через додаток - так вищі %, попередила про фінмон при 400+ тис, тому рекомендувала кожному по 399 тис. грн. внести і решту закинути на Моно.І от діалог між касиром і спеціалістом (між їх робочими місцями метрів 5 і черга з кількох злих людей):- поповни картки по 399;- 399 не дає - фінмон;- пробуй 300;- фінмон!- а 200?- 200 пішло.- а тепер жоні на картку пробуй 200;- не йде, фінмон!- Пробуй 100.- Нічого не йде!- Ну тоді кидай на Моно...А я то згадую про те, що в разі відмови в обслуговуванніПравда дуже дивно, що про фінмон попереджують до операції ) і даю підбирати суму, яка пройде без фінмона. А мене в ПУМБі забрали гроші і чекав поки пройде моніторинг, ніхто не попереджував...Та це вперше в неї таке - знайома, яка виїхала на початку війни і не планує повертатись, її борг віддала. Здивувалось, що банк активізувався від якихось 2 тис. грн.