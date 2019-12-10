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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 120121122123
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 23:39

  sens написав:Ви себе зарекомендували як зразкового форумчанина,тому питання виникло,як можна з гривневої картки ,отримую в Ощадбанку пенсію ,або з гривневої картки в банку Sense, на яку у мене заходить заробітна плата, дітям відправити на валютну картку не українського банку з подальшою метою сплати з неї за послуги по місту - навчання хххх штат Флоріда . Чи спробувати закачати за кордоном на телефон додаток Моно, на гривневу віртуальну картку поповнювати з України,а потім намагатися зняти готівку там через банкомат і далі вже там по місцю. Отримав запит,не розумію як проще реалізувати...
НБУ дозволяє знімати за кордоном з грн-картки по 12500грн/тиждень та до 100Кгрн/міс в еквів з інвалютних карток. Хай діти спробують підв'язати ваші картки у G/А-Pay. Хай спробують поповнити свої рахунки через Wise, Paysera, Revolut. Але це може бути з коміс з боку банків Неньки (1..4% !)
Або взагалі Алка, Приват, Моня, Шапіто дозволяють напряму поповнювати чужі закордонні картки, з коміс 1..4%.
А може через кріпту? Ото купить їм по Ефірчику = $2400 за монетку та перекиньте на їх гаманець, вони самі конвертують у фіат. Загальні витрати на цю оборутку десь під 1.5..2%, а може ще і цимес якийсь буде )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 23:56

Amethyst діти якщо навчаються в США то скоріше за все податкові резиденти США з рахунком відкритим на документи США. Дітей в тюрьму заженете такими операціями, по яким вони без CPA не відзвітуються нормально.
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 00:10

  adj написав:Amethyst діти якщо навчаються в США то скоріше за все податкові резиденти США з рахунком відкритим на документи США. Дітей в тюрьму заженете такими операціями, по яким вони без CPA не відзвітуються нормально.

Якими такими, шо тута нелегальне? Особисті перекази від родичів? )
Ооо, ще є transfergo. Там пару перших переказів нашару )
Amethyst
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