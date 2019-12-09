Додано: Чет 25 січ, 2024 18:02

heystardream написав: Вітаю! Отримав нещодавно повідомлення на електронну пошту від Ізі Банк та Спортбанк (Таскомбанк):

Користуючись нагодою, дозвольте засвідчити Вам свою повагу та вдячність за

Ваш вибір АТ «ТАСКОМБАНК» фінансовим партнером.

На виконання вимог чинного законодавства, зокрема Положення про здійснення

банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного

банку України від 19.05.2020 No 65, Банк звертається до Вас з проханням до 02 лютого 2024 року надати до Банку додаткову інформацію/документи, належним чином

завірені, а саме:

0. Лист-пояснення щодо мети та характеру операцій, які були проведені по рахункам

за період квітень 2023 - січень 2024 року

- від кого відбуваються зарахування та за що;

- кому перераховуються кошти та за що.

1. Офіційні документи, які підтверджують джерела походження доходів/коштів

(довідка ОК-5/ОК-7, декларація платника єдиного податку з квитанцією про

отримання органом ДПС тощо).

У разі ненадання клієнтом необхідних документів чи відомостей або

умисного подання неправдивих відомостей про себе, Банк має право

відмовити клієнту у його обслуговуванні.

На біржах типу binance не торгую, єдині платежі які отримую від інших людей - це студенти (за заняття німецької мови) і в місяць там може виходити 3000-3500 грн на одну картку



Всі інші вхідні платежі - це або платежі по реквізитам від ICU, тобто вивід власних коштів з ICU на Ізі або Спортбанк або на картки інших банків або перекази власних коштів зі своїх карток інших банків на картки Ізі та Спорт



Підкажіть, що та як краще пояснити, щоб не закрили рахунки? Чи варто так і сказати, що деякі P2P платежі - перекази від студентів за заняття? Вітаю! Отримав нещодавно повідомлення на електронну пошту від Ізі Банк та Спортбанк (Таскомбанк):На біржах типу binance не торгую, єдині платежі які отримую від інших людей - це студенти (за заняття німецької мови) і в місяць там може виходити 3000-3500 грн на одну карткуВсі інші вхідні платежі - це або платежі по реквізитам від ICU, тобто вивід власних коштів з ICU на Ізі або Спортбанк або на картки інших банків або перекази власних коштів зі своїх карток інших банків на картки Ізі та СпортПідкажіть, що та як краще пояснити, щоб не закрили рахунки? Чи варто так і сказати, що деякі P2P платежі - перекази від студентів за заняття?

Немає ніяких питань отримувати доходи за навчання через р2р. Типу це можна робити, головне щоб не за тероризм, зброю наркотики. Я би не казав що це повернення позики бо банк не дурний і зрозуміє що ви мутите воду і попрощається з вами.У випадку р2р за навчання мови, ви порушуєте виключно ПКУ (якщо не подаєте річну декларацію де вказуєте ці доходи і платите з них 18%+1.5%), НБУ і банк не ДПС і хоч це неправильно, закривати рахунок не будуть (за умови що там не промислові потоки).НБУ і банк цікавить щоб ви не отримували доходи за продаж наркотиків, протизаконних послуг, тероризм.Далі якщо у вас будуть на руках довідка про доходи, ок-5/7 де будуть суми які перекриють ваші обороти, то теж проблеми не буде.Скоріше за все вам треба буде надавати дуже детальний твір роздум що ви там робили, що купляли в ICU як поповнювали, звідки і т д.Якщо ваша довідка про доходи не покриє ваші обороти, і ваше пояснення буде що це повернення боргу(якщо повернення боргу то запитають документи і так, і повертають борг не через р2р а через СЕП переказ з вказанням адекватного призначення платежу з розумінням від кого це і за що)/подарунки то вас попросять на вихід у будь якому випадку бо ви вже в полі зору банку як ризикований клієнт, і ваші пояснення не "клеяться" відповідно краще з вами далі не мати діла.