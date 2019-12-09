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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 22 січ, 2024 22:39
sens написав:
Ви себе зарекомендували як зразкового форумчанина,тому питання виникло,як можна з гривневої картки ,отримую в Ощадбанку пенсію ,або з гривневої картки в банку Sense, на яку у мене заходить заробітна плата, дітям відправити на валютну картку не українського банку з подальшою метою сплати з неї за послуги по місту - навчання хххх штат Флоріда . Чи спробувати закачати за кордоном на телефон додаток Моно, на гривневу віртуальну картку поповнювати з України,а потім намагатися зняти готівку там через банкомат і далі вже там по місцю. Отримав запит,не розумію як проще реалізувати...
НБУ дозволяє знімати за кордоном з грн-картки по 12500грн/тиждень та до 100Кгрн/міс в еквів з інвалютних карток. Хай діти спробують підв'язати ваші картки у G/А-Pay. Хай спробують поповнити свої рахунки через Wise, Paysera, Revolut. Але це може бути з коміс з боку банків Неньки (1..4% !)
Або взагалі Алка, Приват, Моня, Шапіто дозволяють напряму поповнювати чужі закордонні картки, з коміс 1..4%.
А може через кріпту? Ото купить їм по Ефірчику = $2400 за монетку та перекиньте на їх гаманець, вони самі конвертують у фіат. Загальні витрати на цю оборутку десь під 1.5..2%, а може ще і цимес якийсь буде )
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Amethyst
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Додано: Пон 22 січ, 2024 22:56
Amethyst діти якщо навчаються в США то скоріше за все податкові резиденти США з рахунком відкритим на документи США. Дітей в тюрьму заженете такими операціями, по яким вони без CPA не відзвітуються нормально.
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adj
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Додано: Пон 22 січ, 2024 23:10
adj написав:Amethyst
діти якщо навчаються в США то скоріше за все податкові резиденти США з рахунком відкритим на документи США. Дітей в тюрьму заженете такими операціями, по яким вони без CPA не відзвітуються нормально.
Якими такими, шо тута нелегальне? Особисті перекази від родичів? )
Ооо, ще є transfergo. Там пару перших переказів нашару )
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Amethyst
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Додано: Вів 23 січ, 2024 10:43
Amethyst написав:
Якими такими, шо тута нелегальне? Особисті перекази від родичів? )
Коли вам зробили переказ світом, вайзом ще чимось від рахунку відкритого вашим близьким родичем на ваш - є чітка транзакція і є рахунок родича (і то в США є ліміт на безподаткові подарунки, від певної суми треба платити податок).
Коли ви купили кріпту переказали на гаманець родичу і він там через р2р продав і отримав долари від 3 особи - успіхів довести це IRS. Ви на податкового консультанта більше витратите ніж отримаєте.
НБУ дозволив оплату навчання, просто зробіть Свіфт на рахунки учбового закладу і не морочте нікому голову.
Тим більше якщо дитина має плани легалізовуватись в США, її ж будуть перевіряти потім
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adj
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Додано: Чет 25 січ, 2024 16:21
Вітаю! Отримав нещодавно повідомлення на електронну пошту від Ізі Банк та Спортбанк (Таскомбанк):
Користуючись нагодою, дозвольте засвідчити Вам свою повагу та вдячність за
Ваш вибір АТ «ТАСКОМБАНК» фінансовим партнером.
На виконання вимог чинного законодавства, зокрема Положення про здійснення
банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного
банку України від 19.05.2020 No 65, Банк звертається до Вас з проханням до 02 лютого 2024 року надати до Банку додаткову інформацію/документи, належним чином
завірені, а саме:
0. Лист-пояснення щодо мети та характеру операцій, які були проведені по рахункам
за період квітень 2023 - січень 2024 року
- від кого відбуваються зарахування та за що;
- кому перераховуються кошти та за що.
1. Офіційні документи, які підтверджують джерела походження доходів/коштів
(довідка ОК-5/ОК-7, декларація платника єдиного податку з квитанцією про
отримання органом ДПС тощо).
У разі ненадання клієнтом необхідних документів чи відомостей або
умисного подання неправдивих відомостей про себе, Банк має право
відмовити клієнту у його обслуговуванні.
На біржах типу binance не торгую, єдині платежі які отримую від інших людей - це студенти (за заняття німецької мови) і в місяць там може виходити 3000-3500 грн на одну картку
Всі інші вхідні платежі - це або платежі по реквізитам від ICU, тобто вивід власних коштів з ICU на Ізі або Спортбанк або на картки інших банків або перекази власних коштів зі своїх карток інших банків на картки Ізі та Спорт
Підкажіть, що та як краще пояснити, щоб не закрили рахунки? Чи варто так і сказати, що деякі P2P платежі - перекази від студентів за заняття?
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heystardream
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Додано: Чет 25 січ, 2024 17:34
heystardream написав:
Вітаю! Отримав нещодавно повідомлення на електронну пошту від Ізі Банк та Спортбанк (Таскомбанк):
Користуючись нагодою, дозвольте засвідчити Вам свою повагу та вдячність за
Ваш вибір АТ «ТАСКОМБАНК» фінансовим партнером.
На виконання вимог чинного законодавства, зокрема Положення про здійснення
банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного
банку України від 19.05.2020 No 65, Банк звертається до Вас з проханням до 02 лютого 2024 року надати до Банку додаткову інформацію/документи, належним чином
завірені, а саме:
0. Лист-пояснення щодо мети та характеру операцій, які були проведені по рахункам
за період квітень 2023 - січень 2024 року
- від кого відбуваються зарахування та за що;
- кому перераховуються кошти та за що.
1. Офіційні документи, які підтверджують джерела походження доходів/коштів
(довідка ОК-5/ОК-7, декларація платника єдиного податку з квитанцією про
отримання органом ДПС тощо).
У разі ненадання клієнтом необхідних документів чи відомостей або
умисного подання неправдивих відомостей про себе, Банк має право
відмовити клієнту у його обслуговуванні.
На біржах типу binance не торгую, єдині платежі які отримую від інших людей - це студенти (за заняття німецької мови) і в місяць там може виходити 3000-3500 грн на одну картку
Всі інші вхідні платежі - це або платежі по реквізитам від ICU, тобто вивід власних коштів з ICU на Ізі або Спортбанк або на картки інших банків або перекази власних коштів зі своїх карток інших банків на картки Ізі та Спорт
Підкажіть, що та як краще пояснити, щоб не закрили рахунки? Чи варто так і сказати, що деякі P2P платежі - перекази від студентів за заняття?
повернення позики
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sens
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Додано: Чет 25 січ, 2024 18:02
heystardream написав:
Вітаю! Отримав нещодавно повідомлення на електронну пошту від Ізі Банк та Спортбанк (Таскомбанк):
Користуючись нагодою, дозвольте засвідчити Вам свою повагу та вдячність за
Ваш вибір АТ «ТАСКОМБАНК» фінансовим партнером.
На виконання вимог чинного законодавства, зокрема Положення про здійснення
банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного
банку України від 19.05.2020 No 65, Банк звертається до Вас з проханням до 02 лютого 2024 року надати до Банку додаткову інформацію/документи, належним чином
завірені, а саме:
0. Лист-пояснення щодо мети та характеру операцій, які були проведені по рахункам
за період квітень 2023 - січень 2024 року
- від кого відбуваються зарахування та за що;
- кому перераховуються кошти та за що.
1. Офіційні документи, які підтверджують джерела походження доходів/коштів
(довідка ОК-5/ОК-7, декларація платника єдиного податку з квитанцією про
отримання органом ДПС тощо).
У разі ненадання клієнтом необхідних документів чи відомостей або
умисного подання неправдивих відомостей про себе, Банк має право
відмовити клієнту у його обслуговуванні.
На біржах типу binance не торгую, єдині платежі які отримую від інших людей - це студенти (за заняття німецької мови) і в місяць там може виходити 3000-3500 грн на одну картку
Всі інші вхідні платежі - це або платежі по реквізитам від ICU, тобто вивід власних коштів з ICU на Ізі або Спортбанк або на картки інших банків або перекази власних коштів зі своїх карток інших банків на картки Ізі та Спорт
Підкажіть, що та як краще пояснити, щоб не закрили рахунки? Чи варто так і сказати, що деякі P2P платежі - перекази від студентів за заняття?
Немає ніяких питань отримувати доходи за навчання через р2р. Типу це можна робити, головне щоб не за тероризм, зброю наркотики. Я би не казав що це повернення позики бо банк не дурний і зрозуміє що ви мутите воду і попрощається з вами.
У випадку р2р за навчання мови, ви порушуєте виключно ПКУ (якщо не подаєте річну декларацію де вказуєте ці доходи і платите з них 18%+1.5%), НБУ і банк не ДПС і хоч це неправильно, закривати рахунок не будуть (за умови що там не промислові потоки).
НБУ і банк цікавить щоб ви не отримували доходи за продаж наркотиків, протизаконних послуг, тероризм.
Далі якщо у вас будуть на руках довідка про доходи, ок-5/7 де будуть суми які перекриють ваші обороти, то теж проблеми не буде.
Скоріше за все вам треба буде надавати дуже детальний твір роздум що ви там робили, що купляли в ICU як поповнювали, звідки і т д.
Якщо ваша довідка про доходи не покриє ваші обороти, і ваше пояснення буде що це повернення боргу(якщо повернення боргу то запитають документи і так, і повертають борг не через р2р а через СЕП переказ з вказанням адекватного призначення платежу з розумінням від кого це і за що)/подарунки то вас попросять на вихід у будь якому випадку бо ви вже в полі зору банку як ризикований клієнт, і ваші пояснення не "клеяться" відповідно краще з вами далі не мати діла.
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Додано: Чет 25 січ, 2024 19:16
heystardream написав:
Вітаю! Отримав нещодавно повідомлення на електронну пошту від Ізі Банк та Спортбанк (Таскомбанк):
Користуючись нагодою, дозвольте засвідчити Вам свою повагу та вдячність за
Ваш вибір АТ «ТАСКОМБАНК» фінансовим партнером.
На виконання вимог чинного законодавства, зокрема Положення про здійснення
банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного
банку України від 19.05.2020 No 65, Банк звертається до Вас з проханням до 02 лютого 2024 року надати до Банку додаткову інформацію/документи, належним чином
завірені, а саме:
0. Лист-пояснення щодо мети та характеру операцій, які були проведені по рахункам
за період квітень 2023 - січень 2024 року
- від кого відбуваються зарахування та за що;
- кому перераховуються кошти та за що.
1. Офіційні документи, які підтверджують джерела походження доходів/коштів
(довідка ОК-5/ОК-7, декларація платника єдиного податку з квитанцією про
отримання органом ДПС тощо).
У разі ненадання клієнтом необхідних документів чи відомостей або
умисного подання неправдивих відомостей про себе, Банк має право
відмовити клієнту у його обслуговуванні.
На біржах типу binance не торгую, єдині платежі які отримую від інших людей - це студенти (за заняття німецької мови) і в місяць там може виходити 3000-3500 грн на одну картку
Всі інші вхідні платежі - це або платежі по реквізитам від ICU, тобто вивід власних коштів з ICU на Ізі або Спортбанк або на картки інших банків або перекази власних коштів зі своїх карток інших банків на картки Ізі та Спорт
Підкажіть, що та як краще пояснити, щоб не закрили рахунки? Чи варто так і сказати, що деякі P2P платежі - перекази від студентів за заняття?
Для начала вывести все свои деньги с таза/изи/спорта.
Написать пояснение и забыть про них.И больше своих денег на них не кидать.Если они прицепились то рано или поздно в итоге они вас побреют.
Дожились операции с государственными ценными бумагами и студенты у нас уже подозрительные.
А, и на будущее.Принимать деньги от студентов на разные банки.Не всё на один банк
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Додано: Чет 25 січ, 2024 19:58
посетитель написав:
Для начала вывести все свои деньги с таза/изи/спорта.
, и на будущее.Принимать деньги от студентов на разные банки.Не всё на один банк
100%
Написать пояснение и забыть про них.И больше своих денег на них не кидать.Если они прицепились то рано или поздно в итоге они вас побреют
Не факт, что прицепились навсегда, но может быть.
Интересно и настучат ли банки сами в налоговую после ухода такого потенциально матьорого налогонедоплательщика, еще и кагбэ грюкнувшего дверью
(понятно, что за 2023 он еще не неплательщик - но в перспективе... )
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