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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 22:53

  flysoulfly написав:Интересно и настучат ли банки сами в налоговую после ухода такого потенциально матьорого налогонедоплательщика, еще и кагбэ грюкнувшего дверью :?
(понятно, что за 2023 он еще не неплательщик - но в перспективе... )

Не настучат.Во первых какая никакая банковская тайна у нас пока ещё есть, а во вторых предмета стука нет.Типа у человека обороты по карточке на стопицот миллиардов?И что?Тогда на всех стучать можно.Обороты у всех.Вопрос только в сумме и количестве.С какой суммы стучать?А с любой тогда придется.Только основания у банка на текущий момент передавать данные физлица налоговой нет.
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