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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 22:53

  flysoulfly написав:Интересно и настучат ли банки сами в налоговую после ухода такого потенциально матьорого налогонедоплательщика, еще и кагбэ грюкнувшего дверью :?
(понятно, что за 2023 он еще не неплательщик - но в перспективе... )

Не настучат.Во первых какая никакая банковская тайна у нас пока ещё есть, а во вторых предмета стука нет.Типа у человека обороты по карточке на стопицот миллиардов?И что?Тогда на всех стучать можно.Обороты у всех.Вопрос только в сумме и количестве.С какой суммы стучать?А с любой тогда придется.Только основания у банка на текущий момент передавать данные физлица налоговой нет.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 05:21

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Панове, а таке питання для дискусій - якщо сума куплених в Дії (і ще не закінчившихся по термінах) (через різних партнерів) овдп перевищить 400 тис , чи може Дія стуканути "куда слєдуєт", щоб возбудився фінмон ?
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