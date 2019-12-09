1finanсier написав:
Панове, а таке питання для дискусій - якщо сума куплених в Дії (і ще не закінчившихся по термінах) (через різних партнерів) овдп перевищить 400 тис , чи може Дія стуканути "куда слєдуєт", щоб возбудився фінмон ?
ні.Дія це чисто технічний посередник, а не фінансова організація.У неї немає повноважень щось там моніторити і комусь(кому?) передавати.
Ну по загальній сумі більше 400 тис.Не стосовно Дії, а взагалі.В одній фін установі.Тут я так розумію більше період за який вони проходять важливий.Якщо за місяць то це стовідсоткове попадання.Але якщо залишки поступово утворилися наприклад за пів року то тут питання відкрите.У мене в сенсі поступово за декілька місяців залишки було що перевищили.Питань не було.Але як на це дивляться інші хз.Да і сеня, сьогодні так, а завтра образився що депозити не відкриваю у них, а замість того ЦП купую і викине щось )).
В ІКУ, коли купуєш ЦП, вони присилають залишок ліміту за період.Коли у них той період діє, на практиці не перевіряв так як в інших місяцях після першої покупки не купував.Чи з нового місяця він у них відновлюється на 400тис при не погашених ще старих куплених раніше цікаво було знати.Хто на практиці в курсі дайте знати, будь ласка.