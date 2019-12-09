|
|
|
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 25 січ, 2024 22:53
flysoulfly написав:
Интересно и настучат ли банки сами в налоговую после ухода такого потенциально матьорого налогонедоплательщика, еще и кагбэ грюкнувшего дверью
(понятно, что за 2023 он еще не неплательщик - но в перспективе... )
Не настучат.Во первых какая никакая банковская тайна у нас пока ещё есть, а во вторых предмета стука нет.Типа у человека обороты по карточке на стопицот миллиардов?И что?Тогда на всех стучать можно.Обороты у всех.Вопрос только в сумме и количестве.С какой суммы стучать?А с любой тогда придется.Только основания у банка на текущий момент передавать данные физлица налоговой нет.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 909
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 січ, 2024 05:21
Панове, а таке питання для дискусій - якщо сума куплених в Дії (і ще не закінчившихся по термінах) (через різних партнерів) овдп перевищить 400 тис , чи може Дія стуканути "куда слєдуєт", щоб возбудився фінмон ?
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 790
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 284 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:10
1finanсier написав:
Панове, а таке питання для дискусій - якщо сума куплених в Дії (і ще не закінчившихся по термінах) (через різних партнерів) овдп перевищить 400 тис , чи може Дія стуканути "куда слєдуєт", щоб возбудився фінмон ?
ні.Дія це чисто технічний посередник, а не фінансова організація.У неї немає повноважень щось там моніторити і комусь(кому?) передавати.
Ну по загальній сумі більше 400 тис.Не стосовно Дії, а взагалі.В одній фін установі.Тут я так розумію більше період за який вони проходять важливий.Якщо за місяць то це стовідсоткове попадання.Але якщо залишки поступово утворилися наприклад за пів року то тут питання відкрите.У мене в сенсі поступово за декілька місяців залишки було що перевищили.Питань не було.Але як на це дивляться інші хз.Да і сеня, сьогодні так, а завтра образився що депозити не відкриваю у них, а замість того ЦП купую і викине щось )).
В ІКУ, коли купуєш ЦП, вони присилають залишок ліміту за період.Коли у них той період діє, на практиці не перевіряв так як в інших місяцях після першої покупки не купував.Чи з нового місяця він у них відновлюється на 400тис при не погашених ще старих куплених раніше цікаво було знати.Хто на практиці в курсі дайте знати, будь ласка.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 909
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:47
1finanсier написав:
чи може Дія стуканути "куда слєдуєт", щоб возбудився фінмон ?
Дія це нічого, тому вона нікуди і не стукне. У вас є взаємити з брокером в якого ви купляєте. По військовим наче немає фін.мону (так було на початку війни). Але я би не купляв більше 390к на один банк/брокер. Маєте кінто, сенс, ісу, це ті що точно там світяться в додатку це вже 1.2 млн, ще можна відкрити рахунок в універі, бонді, в моно і так збільшити ліміт (це допоможе уникнути запитання від брокерів) але ще є банки, тобто я би не отримував виплати з різних брокерів на 1 той самий банк (наприклад та ж є підтримка).
Резюме - краще купляти у банків/брокерів напряму і отримувати виплати на різні банки щоб не перевищувати ліміти.
Як бонус брокери і банки звітують про дохід по овдп (відсотки або прибуток з різниці) чим в кінці року збільшать ваші офіційні доходи в довідці про доходи. Відсотки по депозитам не звітуються в дпс тому не збільшують його. (при фін мону треба окремо надавати довідки з банків по відсоткам). Тобто ОВДП в будь якому випадку краще бо немає відсотків, можна продати і збільшують офіційні доходи.
-
adj
-
-
- Повідомлень: 568
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3994
|708278
|
|
|33
|50270
|
Пон 09 гру, 2019 23:07
Жора1
|
|0
|4694
|
Сер 09 гру, 2015 12:33
ТупУм
|