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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 25 січ, 2024 22:53
flysoulfly написав:
Интересно и настучат ли банки сами в налоговую после ухода такого потенциально матьорого налогонедоплательщика, еще и кагбэ грюкнувшего дверью
(понятно, что за 2023 он еще не неплательщик - но в перспективе... )
Не настучат.Во первых какая никакая банковская тайна у нас пока ещё есть, а во вторых предмета стука нет.Типа у человека обороты по карточке на стопицот миллиардов?И что?Тогда на всех стучать можно.Обороты у всех.Вопрос только в сумме и количестве.С какой суммы стучать?А с любой тогда придется.Только основания у банка на текущий момент передавать данные физлица налоговой нет.
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 05:21
Панове, а таке питання для дискусій - якщо сума куплених в Дії (і ще не закінчившихся по термінах) (через різних партнерів) овдп перевищить 400 тис , чи може Дія стуканути "куда слєдуєт", щоб возбудився фінмон ?
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1finanсier
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 10:10
1finanсier написав:
Панове, а таке питання для дискусій - якщо сума куплених в Дії (і ще не закінчившихся по термінах) (через різних партнерів) овдп перевищить 400 тис , чи може Дія стуканути "куда слєдуєт", щоб возбудився фінмон ?
ні.Дія це чисто технічний посередник, а не фінансова організація.У неї немає повноважень щось там моніторити і комусь(кому?) передавати.
Ну по загальній сумі більше 400 тис.Не стосовно Дії, а взагалі.В одній фін установі.Тут я так розумію більше період за який вони проходять важливий.Якщо за місяць то це стовідсоткове попадання.Але якщо залишки поступово утворилися наприклад за пів року то тут питання відкрите.У мене в сенсі поступово за декілька місяців залишки було що перевищили.Питань не було.Але як на це дивляться інші хз.Да і сеня, сьогодні так, а завтра образився що депозити не відкриваю у них, а замість того ЦП купую і викине щось )).
В ІКУ, коли купуєш ЦП, вони присилають залишок ліміту за період.Коли у них той період діє, на практиці не перевіряв так як в інших місяцях після першої покупки не купував.Чи з нового місяця він у них відновлюється на 400тис при не погашених ще старих куплених раніше цікаво було знати.Хто на практиці в курсі дайте знати, будь ласка.
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:47
1finanсier написав:
чи може Дія стуканути "куда слєдуєт", щоб возбудився фінмон ?
Дія це нічого, тому вона нікуди і не стукне. У вас є взаємити з брокером в якого ви купляєте. По військовим наче немає фін.мону (так було на початку війни). Але я би не купляв більше 390к на один банк/брокер. Маєте кінто, сенс, ісу, це ті що точно там світяться в додатку це вже 1.2 млн, ще можна відкрити рахунок в універі, бонді, в моно і так збільшити ліміт (це допоможе уникнути запитання від брокерів) але ще є банки, тобто я би не отримував виплати з різних брокерів на 1 той самий банк (наприклад та ж є підтримка).
Резюме - краще купляти у банків/брокерів напряму і отримувати виплати на різні банки щоб не перевищувати ліміти.
Як бонус брокери і банки звітують про дохід по овдп (відсотки або прибуток з різниці) чим в кінці року збільшать ваші офіційні доходи в довідці про доходи. Відсотки по депозитам не звітуються в дпс тому не збільшують його. (при фін мону треба окремо надавати довідки з банків по відсоткам). Тобто ОВДП в будь якому випадку краще бо немає відсотків, можна продати і збільшують офіційні доходи.
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adj
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 14:42
Amethyst
Amethyst написав:
А рахунки в трьох банках вам вже заблокували?
Поки ні.
Думаю, що про надходження від студентів нічого писати не треба!
На жаль
, я вже так і написав. У відповідь мене попросили:
Просимо долучити детальне пояснення щодо накопичених коштів, а саме де працювали, який період, яку суму доходу накопив.
Також попереджаємо про наступне:
- відповідно до пункту 24 постанови НБУ 29.07.2022 № 162 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків»: заборонено використовувати поточні, платіжні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.
Або дуже багато надходжень по 100-500-1000 грн (від 20 шт).
За грудень-січень на картку Ізі було 14 платежів від студентів на 10000 разом
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heystardream
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 14:52
heystardream ви додали довідку про доходи щоб покрити ці гроші доказами що вони легальні? (Це перше що їх цікавить).
Далі якщо працюєте теж треба було долучити довідку ОК-5.
На аргумент банку відносно постанови НБУ я би написав що прийняв до уваги інформацію банку, але у ваших планах було задекларувати ці доходи до кінця квітня подавши майнову декларацію, так як для вас це додатковий дохід.
Напишіть що надалі створите собі ФОПа щоб уникнути цих непорозумінь. (можете не відкривати)
(І не приймайте більше р2р на цей банк бо ви вже будете під лупою у них).
Краще відповідати одразу широко, і не робити вигляд що ви щось не зрозуміли (бо це буде читатись що ви щось приховуєте і відповідно з вами краще попрощатись)
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adj
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 16:10
adj написав:heystardream
ви додали довідку про доходи щоб покрити ці гроші доказами що вони легальні? (Це перше що їх цікавить).
Далі якщо працюєте теж треба було долучити довідку ОК-5.
На аргумент банку відносно постанови НБУ я би написав що прийняв до уваги інформацію банку, але у ваших планах було задекларувати ці доходи до кінця квітня подавши майнову декларацію, так як для вас це додатковий дохід.
Напишіть що надалі створите собі ФОПа щоб уникнути цих непорозумінь. (можете не відкривати)
(І не приймайте більше р2р на цей банк бо ви вже будете під лупою у них).
Краще відповідати одразу широко, і не робити вигляд що ви щось не зрозуміли (бо це буде читатись що ви щось приховуєте і відповідно з вами краще попрощатись)
Для статистики - скільки банків у вас офіційно письмово запитували про походження коштів, в скількох банках вам було відмовлено в обслуговуванні, скільки банків взяли до уваги ваші письмові пояснення і продовжили з вами ділові відносини?
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sens
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Додано: П'ят 26 січ, 2024 16:14
sens нуль, але для розуміння у мене є рахунки закордоном, інвестиційний рахунок в ІБ, подаю податкові декларації і в цьому році надавав пояснення не банкам, а обласній ДПС про іноземні доходи.
Банки це лише дрібний рівень моніторингу, їх задача не мати діла з людьми які займаються очевидною чорнухою, а також тих хто може потенційно зробити проблеми банку (штрафи зі сторони НБУ).
Зустрічне питання до вас тепер.
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adj
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