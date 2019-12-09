Додано: П'ят 26 січ, 2024 12:47

1finanсier написав: чи може Дія стуканути "куда слєдуєт", щоб возбудився фінмон ? чи може Дія стуканути "куда слєдуєт", щоб возбудився фінмон ?

Дія це нічого, тому вона нікуди і не стукне. У вас є взаємити з брокером в якого ви купляєте. По військовим наче немає фін.мону (так було на початку війни). Але я би не купляв більше 390к на один банк/брокер. Маєте кінто, сенс, ісу, це ті що точно там світяться в додатку це вже 1.2 млн, ще можна відкрити рахунок в універі, бонді, в моно і так збільшити ліміт (це допоможе уникнути запитання від брокерів) але ще є банки, тобто я би не отримував виплати з різних брокерів на 1 той самий банк (наприклад та ж є підтримка).Резюме - краще купляти у банків/брокерів напряму і отримувати виплати на різні банки щоб не перевищувати ліміти.Як бонус брокери і банки звітують про дохід по овдп (відсотки або прибуток з різниці) чим в кінці року збільшать ваші офіційні доходи в довідці про доходи. Відсотки по депозитам не звітуються в дпс тому не збільшують його. (при фін мону треба окремо надавати довідки з банків по відсоткам). Тобто ОВДП в будь якому випадку краще бо немає відсотків, можна продати і збільшують офіційні доходи.