|
|
|
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 26 січ, 2024 16:30
heystardream написав:Amethyst Amethyst написав:
А рахунки в трьох банках вам вже заблокували?
Поки ні.
Думаю, що про надходження від студентів нічого писати не треба!
На жаль
, я вже так і написав. У відповідь мене попросили:
Просимо долучити детальне пояснення щодо накопичених коштів, а саме де працювали, який період, яку суму доходу накопив.
Також попереджаємо про наступне:
- відповідно до пункту 24 постанови НБУ 29.07.2022 № 162 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків»: заборонено використовувати поточні, платіжні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.
Або дуже багато надходжень по 100-500-1000 грн (від 20 шт).
За грудень-січень на картку Ізі було 14 платежів від студентів на 10000 разом
Збирайте в монобанк банку від різних студентів і буде донат в кінці місяця
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15546
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 855 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 26 січ, 2024 16:32
adj написав:sens
нуль, але для розуміння у мене є рахунки закордоном, інвестиційний рахунок в ІБ, подаю податкові декларації і в цьому році надавав пояснення не банкам, а обласній ДПС про іноземні доходи.
Банки це лише дрібний рівень моніторингу, їх задача не мати діла з людьми які займаються очевидною чорнухою, а також тих хто може потенційно зробити проблеми банку (штрафи зі сторони НБУ).
Зустрічне питання до вас тепер.
прошу
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15546
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 855 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 26 січ, 2024 16:46
sens я мав на увазі, те ж питання яке було до мене
-
adj
-
-
- Повідомлень: 571
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 січ, 2024 20:02
adj написав:sens
я мав на увазі, те ж питання яке було до мене
Я думки не вмію читати,а мої допущення я висловив і піддав сумніву вашу відповідь. Ви доречі підтвердили що ваша відповідь теоретична.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15546
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 855 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 26 січ, 2024 21:05
heystardream написав:
Просимо долучити детальне пояснення щодо накопичених коштів, а саме де працювали, який період, яку суму доходу накопив.
Також попереджаємо про наступне:
- відповідно до пункту 24 постанови НБУ 29.07.2022 № 162 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків»: заборонено використовувати поточні, платіжні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.
Довожу до вашого відома, що я не здійснюю підприємницьку або незалежну професійну діяльністі і, відповідно, ні в якому разі не використовую ніякі рахунки Банку для цих потреб. Іноді, нерегулярно і згідно взаємної усної домовленості я можу отримувати на картку Банку за консультації з неосновної моєї професійної діяльності незначні кошти, які є неосновним джерелом мого активного доходу. Ніякий облік таких відношень, поступаючих сум я не веду, тому не можу надати вам детальне пояснення щодо накопичених коштів і їх періодичності.
Або дуже багато надходжень по 100-500-1000 грн (від 20 шт).
За грудень-січень на картку Ізі було 14 платежів від студентів на 10000 разом
Ну це вже може бути критично ( Відмазка вище )
ПС. Рекомендую вивести всі кошти
з ТАС-групи як можна скоріше. Без будь-якого жалю. У Ізі тупий і нахабний фінмон.
От Спорт шкода, хай шукає собі інший, адекватний дах
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 4974
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 381 раз.
- Подякували: 926 раз.
-
- Профіль
-
1
9
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ltava
, valya
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|3997
|708864
|
|
|33
|50270
|
Пон 09 гру, 2019 23:07
Жора1
|
|0
|4694
|
Сер 09 гру, 2015 12:33
ТупУм
|