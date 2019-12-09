Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Amethyst написав:А рахунки в трьох банках вам вже заблокували?
Поки ні.
Думаю, що про надходження від студентів нічого писати не треба!
На жаль , я вже так і написав. У відповідь мене попросили:
Просимо долучити детальне пояснення щодо накопичених коштів, а саме де працювали, який період, яку суму доходу накопив.
Також попереджаємо про наступне:
- відповідно до пункту 24 постанови НБУ 29.07.2022 № 162 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків»: заборонено використовувати поточні, платіжні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.
Або дуже багато надходжень по 100-500-1000 грн (від 20 шт).
За грудень-січень на картку Ізі було 14 платежів від студентів на 10000 разом
Збирайте в монобанк банку від різних студентів і буде донат в кінці місяця
adj написав:sens нуль, але для розуміння у мене є рахунки закордоном, інвестиційний рахунок в ІБ, подаю податкові декларації і в цьому році надавав пояснення не банкам, а обласній ДПС про іноземні доходи.
Банки це лише дрібний рівень моніторингу, їх задача не мати діла з людьми які займаються очевидною чорнухою, а також тих хто може потенційно зробити проблеми банку (штрафи зі сторони НБУ).
heystardream написав:Просимо долучити детальне пояснення щодо накопичених коштів, а саме де працювали, який період, яку суму доходу накопив.
Також попереджаємо про наступне:
- відповідно до пункту 24 постанови НБУ 29.07.2022 № 162 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків»: заборонено використовувати поточні, платіжні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.
Довожу до вашого відома, що я не здійснюю підприємницьку або незалежну професійну діяльністі і, відповідно, ні в якому разі не використовую ніякі рахунки Банку для цих потреб. Іноді, нерегулярно і згідно взаємної усної домовленості я можу отримувати на картку Банку за консультації з неосновної моєї професійної діяльності незначні кошти, які є неосновним джерелом мого активного доходу. Ніякий облік таких відношень, поступаючих сум я не веду, тому не можу надати вам детальне пояснення щодо накопичених коштів і їх періодичності.
Або дуже багато надходжень по 100-500-1000 грн (від 20 шт).
За грудень-січень на картку Ізі було 14 платежів від студентів на 10000 разом
Ну це вже може бути критично ( Відмазка вище )
ПС. Рекомендую вивести всі кошти з ТАС-групи як можна скоріше. Без будь-якого жалю. У Ізі тупий і нахабний фінмон. От Спорт шкода, хай шукає собі інший, адекватний дах
Amethyst написав:Без будь-якого жалю. У Ізі тупий і нахабний фінмон
смотрю, в коллективах нэобанков собрались чуть ли не самые смузи-неадекваши, оторванные от жизни. Или при создании таких банков сразу чьотко планировалось, что именно их клиентами и станут всякие драгдилеры, криптоскамеры, мамкины хакеры итп персонажи
Amethyst написав:Рекомендую вивести всі кошти з ТАС-групи як можна скоріше. Без будь-якого жалю. У Ізі тупий і нахабний фінмон. От Спорт шкода, хай шукає собі інший, адекватний дах
то все ТАС. Я коли відкривався в СПОРТі , то мені дзвонили з ТАСу і ганьбили, що я вказав інший фінансовий номер. Якщо ти був в ТАСі і все добре, то й там все прокатить, головне не дуркувати з мелочью.
Amethyst написав:Без будь-якого жалю. У Ізі тупий і нахабний фінмон
смотрю, в коллективах нэобанков собрались чуть ли не самые смузи-неадекваши, оторванные от жизни. Или при создании таких банков сразу чьотко планировалось, что именно их клиентами и станут всякие драгдилеры, криптоскамеры, мамкины хакеры итп персонажи
Ну дійсно, шо необанк дає таку можливість для швидкого і по суті знеособленого відкриття рахунків І відповідно в подальшому відбувається зловживання з дропами і іншими персонажами. Хоча це відбувається і не від шикарного сьогодення але тупий, нахабний і некваліфікований фінмон все це ще примножує і підкреслює