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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2024 05:02

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  посетитель написав:ні.Дія це чисто технічний посередник, а не фінансова організація.У неї немає повноважень щось там моніторити і комусь(кому?) передавати.

:)

дия то технический посредник и обязанностей что-то передавать нет (хотя само право передавать данные третьим сторонам есть). И я почему-то не удивлюсь если какие-то данные из Дии попадут/попали в тот же "электронный кабинет военнообязанного", например, тот же эмеил и телефон, которые прекрасно себе верифицированы.
Так же и по фин.операциям, проходящим через Дию, - нужно будет , то данные окажутся там кому нужно. :D
a77
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2024 09:44

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:Без будь-якого жалю. У Ізі тупий і нахабний фінмон
смотрю, в коллективах нэобанков собрались оторванные от жизни.


Может задача стоит перед ними выгнать какое то колво людей чтобы показать результат своей работы. Не получается сразу так позайобывать чтоб сам ушел. Это как мне в райфе уже тут писал сказали объяснить почему депозиты размещались в разных банках (принес три первых попавшихся копий депо за посл.время). При этом за секунду до этого сказала что депо не являются источником происхождения средств.
VLADPn
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 23:16

Возвращение Будулая [звучит тема из фильма] :

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flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 10:46

  flysoulfly написав:Возвращение Будулая [звучит тема из фильма] :

viewtopic.php?p=5687972#p5687972

Ну блин, ну в ПУМБ лезть со своими деньгами ну такое себе...Мне казалось все кто хотел с 22го года выводы сделали для себя, когда у них накопительный лимит до конца войны по всем входящими операциям был.Лимит немного вроде поменяли, но люди то в финмоне теже самые остались и подход тот же.

У нас до людей доходит только через личный опыт.

А-банк, изи, пивденный...говорят же не лезть, но нет люди сами хотят убедится )) И периодически убеждаются.Каждый лично должен наступить на грабли.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 10:51

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  посетитель написав:И периодически убеждаются.Каждый лично должен наступить на грабли.
Действительно фин. сейчас взялся везде не по детски. Начали отслеживать все операции и сверять с доходами, которые при открытии счетов указывал. клиент. И не везде катит 400тыс. в мес., как девочки рассказывают в отделениях. У фина своя таблица по суммам и свои расчёты по 400тыс.грн. .
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 11:49

[quote="5688182:Игорь Алексеевич"][quote="5688180:посетитель"]И периодически убеждаются.Каждый лично должен наступить на грабли.[/quote] Действительно фин. сейчас взялся везде не по детски. Начали отслеживать все операции и сверять с доходами, которые при открытии счетов указывал. клиент. И не везде катит 400тыс. в мес., как девочки рассказывают в отделениях. У фина своя таблица по суммам и свои расчёты по 400тыс.грн. .[/quote]
Або знімати усе,або не робити додаткових внесків по рахунку, виключно касові операції без паспорту
sens
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 12:10

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  посетитель написав:И периодически убеждаются.Каждый лично должен наступить на грабли.
Действительно фин. сейчас взялся везде не по детски. Начали отслеживать все операции и сверять с доходами, которые при открытии счетов указывал. клиент. И не везде катит 400тыс. в мес., как девочки рассказывают в отделениях. У фина своя таблица по суммам и свои расчёты по 400тыс.грн. .

Або знімати усе,або не робити додаткових внесків по рахунку, виключно касові операції без паспорту


как-то обращал внимание на чеки пополнения абанки / монобанки в абанке - в одном написано было напротив "пред'явлено документ" такие-то данные, в другом - пусто, т.е. как будто левое пополнение.
в том же пумбе приносишь нал в касу, пополняют через Пос, а на чеке ручкой пишут паспортные данные. в Пивне тоже постоянно через пос в кассе пополняют.
a77
 
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