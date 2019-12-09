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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 125126127128>
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 17:04

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  a77 написав:по идее , наоборот, в кассе с паспортом нужно , чтоб документально видели и печатными буквами в нормальной квитанции писали что это ты, а не левый чел пополняет.


касові операції - ви за комунал на касі завжди показуете паспорт або коли купляєте 50 євро або 100 доларів
sens
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 17:05

  edgar_po написав:
  VLADPn написав:Может задача стоит перед ними выгнать какое то колво людей чтобы показать результат своей работы. Не получается сразу так позайобывать чтоб сам ушел. Это как мне в райфе

Мабуть, ви праві щодо Райфу. Блоконули й мені рахунки. Платежі виключно з одного банку в інший (з одного кармана в другий) та на карту АТБ (для придбання продуктів) та Fishkу (для покупки пального). Пару раз купив валюту. Поясніть чому так
часто платежі на карту, хто відправник. Пишу сам собі на продукти майже кожен день. Звідки кошти. Пишу загинув родич - в сім'ї буде багато грошей. Ніц, давайте виписки з усіх ваших банків. Дав з одного де сума в три рази вище обігу чим в Райфі. Ніц - давайте з усіх банків. Питаю навіщо - сума достатьня, покриває. Ми так хочемо, ви підозрілі. Це як спількування з глухим. Банк захоче, буде писати запити до нестями.

анкета ваша , згадайте що і коли вписували
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 17:23

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  edgar_po написав:Ніц, давайте виписки з усіх ваших банків. Дав з одного де сума в три рази вище обігу чим в Райфі. Ніц - давайте з усіх банків. Питаю навіщо - сума достатьня, покриває. Ми так хочемо, ви підозрілі. Це як спількування з глухим.

Райф известен своей процедурной тупостью. Я ж в этой теме уже жаловался, что с меня хотели строго декларацию предпринимателя и квитанцию 2, а никак не справку о доходах из налоговой, где всё это в одном флаконе. Так что удачи в достигании человека, который будет разбираться по смыслу предоставленных документов, а не в строгом соответствии их набора чеклисту. Можно у пана adj выяснить где такого в этой шарашке искать.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 18:07

  sens написав:
  a77 написав:по идее , наоборот, в кассе с паспортом нужно , чтоб документально видели и печатными буквами в нормальной квитанции писали что это ты, а не левый чел пополняет.


касові операції - ви за комунал на касі завжди показуете паспорт або коли купляєте 50 євро або 100 доларів


та то больше касалось пополнения своих счетов.

а по поводу покупки валюты на кассе банка, так с меня в укрсибе просили показывать паспорт (один раз вроде, как помню, просто показывал, другой раз делали даже копию (но то сумма , правда, были 500 или 1000 дол - может и 50/100 у них и анонимно, хз).
в других банках , если и просят "представиться", то хотя бы не так навязчиво как в укрсибе и пишут со слов имя. Понял для себя, что сибас какой-то особоодаренный банк. :twisted:
a77
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 18:21

  a77 написав:а по поводу покупки валюты на кассе банка, так с меня в укрсибе просили показывать паспорт

в других банках , если и просят "представиться", то хотя бы не так навязчиво как в укрсибе и пишут со слов имя
в КредиАгриколе требовали паспорт при покупке в кассе, какие-то данные занесли в систему и сказали, шо сумма внесенных в окошко грн даже для "обычной"(не"онлайн") покупки валюты тоже плюсуется их трудолюбивым финмоном ко всем остальным зачислениям на ваши счета там.
Триггер для проверки там (вроде) превышение 400Кгрн накопительно

При сдаче туда валюты для валютообмена - паспорт не требовали.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 20:22

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  flysoulfly написав:Триггер для проверки там (вроде) превышение 400Кгрн накопительно
Думаю в ближайший месяц банки потрусят карусельщиков на фин. 5 баксов навара и потом головняка и заморозка денег минимум на 14 дней. А если доки не устроят, то как раз вступит закон про мобил. и предложат забрать, но с военным билетом для отметки.((
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 19 лют, 2024 20:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 20:22

  a77 написав:
  sens написав:
  a77 написав:по идее , наоборот, в кассе с паспортом нужно , чтоб документально видели и печатными буквами в нормальной квитанции писали что это ты, а не левый чел пополняет.


касові операції - ви за комунал на касі завжди показуете паспорт або коли купляєте 50 євро або 100 доларів


та то больше касалось пополнения своих счетов.

а по поводу покупки валюты на кассе банка, так с меня в укрсибе просили показывать паспорт (один раз вроде, как помню, просто показывал, другой раз делали даже копию (но то сумма , правда, были 500 или 1000 дол - может и 50/100 у них и анонимно, хз).
в других банках , если и просят "представиться", то хотя бы не так навязчиво как в укрсибе и пишут со слов имя. Понял для себя, что сибас какой-то особоодаренный банк. :twisted:
тема про касові операції,ваша, операції з рахунком. Перше, це людина з вулиці,друга-власник, якого ідентифікують
sens
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 20:24

  Игорь Алексеевич написав:
  flysoulfly написав:Триггер для проверки там (вроде) превышение 400Кгрн накопительно
Думаю в ближайший месяц банки потрусят карусельщиков на фин. 5 баксов навара и потом головняка и заморозка денег минимум на 14 дней. А если доки не устроят, то как раз вступит закон про мобил. и предложат забрать, но с военным билетом для отметки.((
що вам потрібно,мати ризики чи мати впевненість? Доречі що п'ємо увечері?)
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 20:28

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  sens написав:Доречі що п'ємо увечері?)
Залишки Старого Кахеті 10р по пісят крапель
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 20:49

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  sens написав:чи мати впевненість
В чём уверенность? В заработке 5 баксов?)) Перестаньте пить и курить)) Хотя возможно вы и рискуете ради 5 баксов, что бы купить по богатому даме Sheridan's))
Игорь Алексеевич
 
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