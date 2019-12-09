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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 125126127128
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 21:01

  a77 написав:
  sens написав:
  a77 написав:по идее , наоборот, в кассе с паспортом нужно , чтоб документально видели и печатными буквами в нормальной квитанции писали что это ты, а не левый чел пополняет.


касові операції - ви за комунал на касі завжди показуете паспорт або коли купляєте 50 євро або 100 доларів


та то больше касалось пополнения своих счетов.

а по поводу покупки валюты на кассе банка, так с меня в укрсибе просили показывать паспорт (один раз вроде, как помню, просто показывал, другой раз делали даже копию (но то сумма , правда, были 500 или 1000 дол - может и 50/100 у них и анонимно, хз).
в других банках , если и просят "представиться", то хотя бы не так навязчиво как в укрсибе и пишут со слов имя. Понял для себя, что сибас какой-то особоодаренный банк. :twisted:

При сдаче валюты до 200$ два раза из 4 был финмон. (кассир ожидала и объясняла, что на любую сумму могут проверить) проводил проверку, на кассе при этом спрашивали фамилию.
В таком случае возникает вопрос, о какой анонимности может идти речь?
С другой стороны при указании вымышленной фамилии и если операцию заблокируют, валюта уже находится у кассира, как и гривна которую ты еще не получил. То в результате выйдет проблемка.
feecold
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 21:06

ШАНОВНИЙ КЛІЄНТЕ!
АТ «Райффайзен Банк» (далі – Банк) висловлює Вам свою повагу та повідомляє про наступне.
Положеннями абзацу 3 частини 1 статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від 16.12.2019 р. передбачені обставини, з
якими законодавець пов’язує наявність у Банка обов’язку щодо відмови від встановлення
(підтримання) ділових відносин з Клієнтом.
Використовуючи надане законодавством право, Банк даним листом повідомляє Вам про
припинення обслуговування від 08.02.2024р. у зв’язку з встановленням неприйнятно високого рівня
ризику.
Для розблокування рахунку / поновлення обслуговування необхідно:
- надати заяву на закриття рахунків та реквізити для безготівкового перерахування залишків на
рахунок, відкритий в іншому банку;
- погодитись на проведення Банком перевірки щодо діяльності Клієнта, а саме надати до
обслуговуючого відділення відповіді на перелік запитань:
- письмове пояснення з докладним описом змісту та мети проведених прибуткових та
видаткових операцій за період 04.11.2023-31.01.2024, а саме: від кого і за що отримані
кошти, зв'язок з відправниками коштів, кому і з якою метою направлені кошти, який
зв'язок із отримувачами коштів;
- розкрити суть майбутніх прибуткових та видаткових операцій: періодичність, орієнтовна
сума в місяць, контрагенти (ПІБ/назва, ІПН/ЄДРПОУ, інше);
- документи, на підставі яких проводяться операції, наприклад, договори надання послуг,
купівлі-продажу, отримання спадщини тощо;
- документи, що підтверджують фінансовий стан клієнта (членів родини, від яких
надходять кошти) у обсягах, відповідних сумі проведених прибуткових операцій по
рахунку; наприклад, довідка з місця роботи про виплачену заробітну плату або декларація,
або довідка з ДФС, або ОК-05/ОК-07, або виписки з рахунків інших банків з інформацією
про отриману заробітну плату. Документи можуть бути сформовані у електронному
вигляді, через застосунок Дія або мобільні застосунки обслуговуючих банків тощо;
- оновити опитувальник, в т. ч. поточне місце роботи, джерела походження коштів та
фінансовий стан (через кол-центр банку або звернутися до відділення, або чат Райффайзен
Онлайн);
- інші пояснення та документи за бажанням.
При зверненні на відділення обов’язково надати цей Лист-повідомлення
співробітнику відділення. В інакшому випадку надати заяву на закриття рахунків.

Может каждый получить письмо счастье такого формата. 400тыс или даже меньше или по др. причинам. Сначала глюк счетов, а потом вперёд с доками в отделение или через чат или через эл. почту общаемся с фином.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 21:18

А далее когда Вы собирёте максим доки, то приходит новое письмо. И таких писем может приходить немерено и постоянно дайте дополнит доки. А потом когда дадите всё что есть, может прийти письмо супер - счастья. На основании вышеуказанных ваших доков, согласно.... и т.д. мы вынуждены передать данную информацию....

Добрий день.

Шановний ....... Дякуємо за надану інформацію. Додатково просимо надати відповідь на питання, а саме:

письмове пояснення з докладним описом змісту та мети проведених прибуткових та видаткових операцій за період 09.11.2023-07.02.2024, а саме: кому і з якою метою направлені кошти, який зв'язок із отримувачами коштів.
надати документальне підтвердження походження готівкових коштів, які були внесені через депозитний банкомат на рахунок клієнта в розмірі ..... тис. грн.
розкрити економічну доцільність внесення готівкових коштів на рахунок з подальшим перерахуванням на картки в інших банках.
розкрити суть майбутніх прибуткових та видаткових операцій: періодичність, орієнтовна сума в місяць, контрагенти (ПІБ/назва, ІПН/ЄДРПОУ, інше); - документи, на підставі яких проводяться операції, наприклад,
Дякуємо.
Игорь Алексеевич
 
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