Додано: Пон 19 лют, 2024 21:06

ШАНОВНИЙ КЛІЄНТЕ!

АТ «Райффайзен Банк» (далі – Банк) висловлює Вам свою повагу та повідомляє про наступне.

Положеннями абзацу 3 частини 1 статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню

розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від 16.12.2019 р. передбачені обставини, з

якими законодавець пов’язує наявність у Банка обов’язку щодо відмови від встановлення

(підтримання) ділових відносин з Клієнтом.

Використовуючи надане законодавством право, Банк даним листом повідомляє Вам про

припинення обслуговування від 08.02.2024р. у зв’язку з встановленням неприйнятно високого рівня

ризику.

Для розблокування рахунку / поновлення обслуговування необхідно:

- надати заяву на закриття рахунків та реквізити для безготівкового перерахування залишків на

рахунок, відкритий в іншому банку;

- погодитись на проведення Банком перевірки щодо діяльності Клієнта, а саме надати до

обслуговуючого відділення відповіді на перелік запитань:

- письмове пояснення з докладним описом змісту та мети проведених прибуткових та

видаткових операцій за період 04.11.2023-31.01.2024, а саме: від кого і за що отримані

кошти, зв'язок з відправниками коштів, кому і з якою метою направлені кошти, який

зв'язок із отримувачами коштів;

- розкрити суть майбутніх прибуткових та видаткових операцій: періодичність, орієнтовна

сума в місяць, контрагенти (ПІБ/назва, ІПН/ЄДРПОУ, інше);

- документи, на підставі яких проводяться операції, наприклад, договори надання послуг,

купівлі-продажу, отримання спадщини тощо;

- документи, що підтверджують фінансовий стан клієнта (членів родини, від яких

надходять кошти) у обсягах, відповідних сумі проведених прибуткових операцій по

рахунку; наприклад, довідка з місця роботи про виплачену заробітну плату або декларація,

або довідка з ДФС, або ОК-05/ОК-07, або виписки з рахунків інших банків з інформацією

про отриману заробітну плату. Документи можуть бути сформовані у електронному

вигляді, через застосунок Дія або мобільні застосунки обслуговуючих банків тощо;

- оновити опитувальник, в т. ч. поточне місце роботи, джерела походження коштів та

фінансовий стан (через кол-центр банку або звернутися до відділення, або чат Райффайзен

Онлайн);

- інші пояснення та документи за бажанням.

При зверненні на відділення обов’язково надати цей Лист-повідомлення

співробітнику відділення. В інакшому випадку надати заяву на закриття рахунків.



Может каждый получить письмо счастье такого формата. 400тыс или даже меньше или по др. причинам. Сначала глюк счетов, а потом вперёд с доками в отделение или через чат или через эл. почту общаемся с фином.