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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 19 лют, 2024 21:06
ШАНОВНИЙ КЛІЄНТЕ!
АТ «Райффайзен Банк» (далі – Банк) висловлює Вам свою повагу та повідомляє про наступне.
Положеннями абзацу 3 частини 1 статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від 16.12.2019 р. передбачені обставини, з
якими законодавець пов’язує наявність у Банка обов’язку щодо відмови від встановлення
(підтримання) ділових відносин з Клієнтом.
Використовуючи надане законодавством право, Банк даним листом повідомляє Вам про
припинення обслуговування від 08.02.2024р. у зв’язку з встановленням неприйнятно високого рівня
ризику.
Для розблокування рахунку / поновлення обслуговування необхідно:
- надати заяву на закриття рахунків та реквізити для безготівкового перерахування залишків на
рахунок, відкритий в іншому банку;
- погодитись на проведення Банком перевірки щодо діяльності Клієнта, а саме надати до
обслуговуючого відділення відповіді на перелік запитань:
- письмове пояснення з докладним описом змісту та мети проведених прибуткових та
видаткових операцій за період 04.11.2023-31.01.2024, а саме: від кого і за що отримані
кошти, зв'язок з відправниками коштів, кому і з якою метою направлені кошти, який
зв'язок із отримувачами коштів;
- розкрити суть майбутніх прибуткових та видаткових операцій: періодичність, орієнтовна
сума в місяць, контрагенти (ПІБ/назва, ІПН/ЄДРПОУ, інше);
- документи, на підставі яких проводяться операції, наприклад, договори надання послуг,
купівлі-продажу, отримання спадщини тощо;
- документи, що підтверджують фінансовий стан клієнта (членів родини, від яких
надходять кошти) у обсягах, відповідних сумі проведених прибуткових операцій по
рахунку; наприклад, довідка з місця роботи про виплачену заробітну плату або декларація,
або довідка з ДФС, або ОК-05/ОК-07, або виписки з рахунків інших банків з інформацією
про отриману заробітну плату. Документи можуть бути сформовані у електронному
вигляді, через застосунок Дія або мобільні застосунки обслуговуючих банків тощо;
- оновити опитувальник, в т. ч. поточне місце роботи, джерела походження коштів та
фінансовий стан (через кол-центр банку або звернутися до відділення, або чат Райффайзен
Онлайн);
- інші пояснення та документи за бажанням.
При зверненні на відділення обов’язково надати цей Лист-повідомлення
співробітнику відділення. В інакшому випадку надати заяву на закриття рахунків.
Может каждый получить письмо счастье такого формата. 400тыс или даже меньше или по др. причинам. Сначала глюк счетов, а потом вперёд с доками в отделение или через чат или через эл. почту общаемся с фином.
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Додано: Пон 19 лют, 2024 21:18
А далее когда Вы собирёте максим доки, то приходит новое письмо. И таких писем может приходить немерено и постоянно дайте дополнит доки. А потом когда дадите всё что есть, может прийти письмо супер - счастья. На основании вышеуказанных ваших доков, согласно.... и т.д. мы вынуждены передать данную информацию....
Добрий день.
Шановний ....... Дякуємо за надану інформацію. Додатково просимо надати відповідь на питання, а саме:
письмове пояснення з докладним описом змісту та мети проведених прибуткових та видаткових операцій за період 09.11.2023-07.02.2024, а саме: кому і з якою метою направлені кошти, який зв'язок із отримувачами коштів.
надати документальне підтвердження походження готівкових коштів, які були внесені через депозитний банкомат на рахунок клієнта в розмірі ..... тис. грн.
розкрити економічну доцільність внесення готівкових коштів на рахунок з подальшим перерахуванням на картки в інших банках.
розкрити суть майбутніх прибуткових та видаткових операцій: періодичність, орієнтовна сума в місяць, контрагенти (ПІБ/назва, ІПН/ЄДРПОУ, інше); - документи, на підставі яких проводяться операції, наприклад,
Дякуємо.
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Додано: Пон 19 лют, 2024 21:34
По таким докам можно собрать с чел. все данные. Сколько денег, где работает, с кем работает, офиц. и не офиц. доходы, что продал из имущества, что ещё есть в наличии, чем занимаются родственники, их доход и т.д. Народ сам всё приносит на блюдечке. И зачем кого то искать, бегать, когда всё письменно выложил
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Додано: Пон 19 лют, 2024 21:39
Игорь Алексеевич написав:
По таким докам можно собрать с чел. все данные. Сколько денег, где работает, с кем работает, офиц. и не офиц. доходы, что продал из имущества, что ещё есть в наличии, чем занимаются родственники, их доход и т.д. Народ сам всё приносит на блюдечке. И зачем кого то искать, бегать, когда всё письменно выложил
Це зворотний бік та ризик подібного заробітку у подібний час.
Чи варто воно того – це питання індивідуальне.
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feecold
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Додано: Пон 19 лют, 2024 22:30
Игорь Алексеевич написав:
По таким докам можно собрать с чел. все данные. Сколько денег, где работает, с кем работает, офиц. и не офиц. доходы, что продал из имущества, что ещё есть в наличии, чем занимаются родственники, их доход и т.д. Народ сам всё приносит на блюдечке. И зачем кого то искать, бегать, когда всё письменно выложил
так шооо, ото важко написати, що здаю на довірчих відносинах (без письмового договору) в аренду 5 хат, 2 земельні ділянки у Конча-Заспі, 3 ХеленВагина, 1 яхту
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Додано: Пон 19 лют, 2024 22:42
Amethyst написав:
так шооо, ото важко написати, що здаю на довірчих відносинах (без письмового договору) в аренду #### ### #####
а шо, так можно було?
рилі?
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flysoulfly
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Додано: Пон 19 лют, 2024 22:54
edgar_po написав: VLADPn написав:
Может задача стоит перед ними выгнать какое то колво людей чтобы показать результат своей работы. Не получается сразу так позайобывать чтоб сам ушел. Это как мне в райфе
Мабуть, ви праві щодо Райфу. Блоконули й мені рахунки. Платежі виключно з одного банку в інший (з одного кармана в другий) та на карту АТБ (для придбання продуктів) та Fishkу (для покупки пального). Пару раз купив валюту. Поясніть чому так
часто платежі на карту, хто відправник. Пишу сам собі на продукти майже кожен день. Звідки кошти. Пишу загинув родич - в сім'ї буде багато грошей. Ніц, давайте виписки з усіх ваших банків. Дав з одного де сума в три рази вище обігу чим в Райфі. Ніц - давайте з усіх банків. Питаю навіщо - сума достатьня, покриває. Ми так хочемо, ви підозрілі. Це як спількування з глухим. Банк захоче, буде писати запити до нестями.
Мда, я думав коли будуть покупки в магазині, а не тільки обміни, банк стане лояльніше дивитися на клієнта...
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Додано: Пон 19 лют, 2024 23:00
feecold написав:
При сдаче валюты до 200$ два раза из 4 был финмон. (кассир ожидала и объясняла, что на любую сумму могут проверить
уточните, это какой банк ТАК бдит?
С другой стороны при указании вымышленной фамилии и если операцию заблокируют, валюта уже находится у кассира, как и гривна которую ты еще не получил. То в результате выйдет проблемка.
почему. Операция не проведена. А ты это или не ты - где такие жесткие требования прописаны при обмене валюты? - в Законе о полиции или где?
Они почему-то заблокировали потенциально планировавшийся валютообмен гражданина Миклухо-Маклая.
Ну тогда дал свой паспорт и забрал у мудаков свою валюту. А когда кассир увидит Миклухо-Маклая , пусть с ним и продолжает разбираться.
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Додано: Пон 19 лют, 2024 23:12
moveton написав: edgar_po написав:
Ніц, давайте виписки з усіх ваших банків. Дав з одного де сума в три рази вище обігу чим в Райфі. Ніц - давайте з усіх банків. Питаю навіщо - сума достатьня, покриває. Ми так хочемо, ви підозрілі. Це як спількування з глухим.
Райф известен своей процедурной тупостью. Я ж в этой теме уже жаловался, что с меня хотели строго декларацию предпринимателя и квитанцию 2, а никак не справку о доходах из налоговой, где всё это в одном флаконе. Так что удачи в достигании человека, который будет разбираться по смыслу предоставленных документов, а не в строгом соответствии их набора чеклисту. Можно у пана adj
выяснить где такого в этой шарашке искать.
Звертайтесь через електронну пошту, електронним зверненням. Тоді лист буде направлено у відповідний відділ. У відділені сидять звичайні люди, які знають про фін.мон не більше ніж пересічний з цієї теми. Вони там теж просто з ваших слів формують відповідь і додають документи, а ще можуть самі вирішувати що взяти а що ні, коли самому можна і додати ті документи які хочеться і пояснити комплаєнс-менеджеру що і я (і молитись богу щоб людина по ту сторону екрану сиділа компетентна).
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Додано: Пон 19 лют, 2024 23:18
Тенденція така що р2р в дотошних банках, навіть на свої рахунки це геморой. Вже краще СЕПити самому собі, з відповідним призначенням. Видно до того все і йде, і більш лояльні банки наступні з таким типом запитів.
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