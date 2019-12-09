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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 126127128129
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2024 23:36

  flysoulfly написав:
  feecold написав:При сдаче валюты до 200$ два раза из 4 был финмон. (кассир ожидала и объясняла, что на любую сумму могут проверить
уточните, это какой банк ТАК бдит?

Белка, Кредо

  feecold написав:С другой стороны при указании вымышленной фамилии и если операцию заблокируют, валюта уже находится у кассира, как и гривна которую ты еще не получил. То в результате выйдет проблемка.

  flysoulfly написав:почему. Операция не проведена. А ты это или не ты - где такие жесткие требования прописаны при обмене валюты? - в Законе о полиции или где?
Они почему-то заблокировали потенциально планировавшийся валютообмен гражданина Миклухо-Маклая.
Ну тогда дал свой паспорт и забрал у мудаков свою валюту. А когда кассир увидит Миклухо-Маклая , пусть с ним и продолжает разбираться.

Не знаю где прописана.
Но суть такова, что при обмене даешь купюру(ы), спрашивают фамилию, дальше через несколько секунд кассир вещает, у вас проверка операции и ждет, все средства у нее. Потом уже печатает квиташку и отдает эквивалент, если все путем. Один раз в Кредо проверка была долго, спросила можно прервать операцию, кассир сказала нет.
Второе ответвление - если пошло не так - неизвестно. Если не прерывает проверку в связи с тем что клиент отказался, то средства то она держит у себя.
Мне вот интересно, что она при отрицательном варианте сделает?

п.с. Что имелось ввиду под
А когда кассир увидит Миклухо-Маклая , пусть с ним и продолжает разбираться.
?
Если паспорт на другую фамилию от сказанной, то с кем и о чем будет разбираться кассир? Мне так же не известно. У вас есть ответ?
feecold
 
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