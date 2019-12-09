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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 19 лют, 2024 23:36
flysoulfly написав: feecold написав:
При сдаче валюты до 200$ два раза из 4 был финмон. (кассир ожидала и объясняла, что на любую сумму могут проверить
уточните, это какой банк ТАК бдит?
Белка, Кредо
feecold написав:
С другой стороны при указании вымышленной фамилии и если операцию заблокируют, валюта уже находится у кассира, как и гривна которую ты еще не получил. То в результате выйдет проблемка.
flysoulfly написав:
почему. Операция не проведена. А ты это или не ты - где такие жесткие требования прописаны при обмене валюты? - в Законе о полиции или где?
Они почему-то заблокировали потенциально планировавшийся валютообмен гражданина Миклухо-Маклая.
Ну тогда дал свой паспорт и забрал у мудаков свою валюту. А когда кассир увидит Миклухо-Маклая , пусть с ним и продолжает разбираться.
Не знаю где прописана.
Но суть такова, что при обмене даешь купюру(ы), спрашивают фамилию, дальше через несколько секунд кассир вещает, у вас проверка операции и ждет, все средства у нее. Потом уже печатает квиташку и отдает эквивалент, если все путем. Один раз в Кредо проверка была долго, спросила можно прервать операцию, кассир сказала нет.
Второе ответвление - если пошло не так - неизвестно. Если не прерывает проверку в связи с тем что клиент отказался, то средства то она держит у себя.
Мне вот интересно, что она при отрицательном варианте сделает?
п.с. Что имелось ввиду под
А когда кассир увидит Миклухо-Маклая , пусть с ним и продолжает разбираться.
?
Если паспорт на другую фамилию от сказанной, то с кем и о чем будет разбираться кассир? Мне так же не известно. У вас есть ответ?
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feecold
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Додано: Вів 20 лют, 2024 07:33
Игорь Алексеевич написав:
По таким докам можно собрать с чел. все данные. Сколько денег, где работает, с кем работает, офиц. и не офиц. доходы, что продал из имущества, что ещё есть в наличии, чем занимаются родственники, их доход и т.д. Народ сам всё приносит на блюдечке. И зачем кого то искать, бегать, когда всё письменно выложил
І таким чином, вирахувати форумного мольфара
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Додано: Вів 20 лют, 2024 08:00
feecold написав:При сдаче валюты до 200$ два раза из 4 был финмон. (кассир ожидала и объясняла, что на любую сумму могут проверить) проводил проверку, на кассе при этом спрашивали фамилию.
В таком случае возникает вопрос, о какой анонимности может идти речь?
С другой стороны при указании вымышленной фамилии и если операцию заблокируют, валюта уже находится у кассира, как и гривна которую ты еще не получил. То в результате выйдет проблемка.
Це не фінмон.
Прізвище у підсанкційному
списку, якщо ok, касир проводить валютообмін. Але цікаво, якщо перевірка не пройдена, а прізвище вказано зі "стелі".
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Додано: Вів 20 лют, 2024 08:02
adj написав:
Тенденція така що р2р в дотошних банках, навіть на свої рахунки це геморой. Вже краще СЕПити самому собі, з відповідним призначенням. Видно до того все і йде, і більш лояльні банки наступні з таким типом запитів.
що таке СЕП ?
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mann
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Додано: Вів 20 лют, 2024 08:07
mann написав: adj написав:
Тенденція така що р2р в дотошних банках, навіть на свої рахунки це геморой. Вже краще СЕПити самому собі, з відповідним призначенням. Видно до того все і йде, і більш лояльні банки наступні з таким типом запитів.
що таке СЕП ?
Система електронних платежів (платіж за реквізитами ІБАН).
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