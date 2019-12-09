Додано: Пон 19 лют, 2024 23:36

flysoulfly написав: feecold написав: При сдаче валюты до 200$ два раза из 4 был финмон. (кассир ожидала и объясняла, что на любую сумму могут проверить При сдаче валюты до 200$ два раза из 4 был финмон. (кассир ожидала и объясняла, что на любую сумму могут проверить уточните, это какой банк ТАК бдит?

уточните, это какой банк ТАК бдит?

feecold написав: С другой стороны при указании вымышленной фамилии и если операцию заблокируют, валюта уже находится у кассира, как и гривна которую ты еще не получил. То в результате выйдет проблемка. С другой стороны при указании вымышленной фамилии и если операцию заблокируют, валюта уже находится у кассира, как и гривна которую ты еще не получил. То в результате выйдет проблемка.

flysoulfly написав: почему. Операция не проведена. А ты это или не ты - где такие жесткие требования прописаны при обмене валюты? - в Законе о полиции или где?

Они почему-то заблокировали потенциально планировавшийся валютообмен гражданина Миклухо-Маклая.

Ну тогда дал свой паспорт и забрал у мудаков свою валюту. А когда кассир увидит Миклухо-Маклая , пусть с ним и продолжает разбираться. почему. Операция не проведена. А ты это или не ты - где такие жесткие требования прописаны при обмене валюты? - в Законе о полиции или где?Они почему-то заблокировали потенциально планировавшийся валютообмен гражданина Миклухо-Маклая.Ну тогда дал свой паспорт и забрал у мудаков свою валюту. А когда кассир увидит Миклухо-Маклая , пусть с ним и продолжает разбираться.

А когда кассир увидит Миклухо-Маклая , пусть с ним и продолжает разбираться.

Белка, КредоНе знаю где прописана.Но суть такова, что при обмене даешь купюру(ы), спрашивают фамилию, дальше через несколько секунд кассир вещает, у вас проверка операции и ждет, все средства у нее. Потом уже печатает квиташку и отдает эквивалент, если все путем. Один раз в Кредо проверка была долго, спросила можно прервать операцию, кассир сказала нет.Второе ответвление - если пошло не так - неизвестно. Если не прерывает проверку в связи с тем что клиент отказался, то средства то она держит у себя.Мне вот интересно, что она при отрицательном варианте сделает?п.с. Что имелось ввиду подЕсли паспорт на другую фамилию от сказанной, то с кем и о чем будет разбираться кассир? Мне так же не известно. У вас есть ответ?