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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 128129130131>
Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 14:32

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  feecold написав:Ну так навіть навкидку має бути обґрунтування - "обґрунтовані підозри за результатами вивчення підозрілої діяльності клієнта".
Те, що у нас наприймають, потім від цього сам НБУ відхрещується.
Просто так навіть кішки не народяться. Це у нас просто звикли, пересічного кудлатити.

Немає ніякого обгрунтування. Фраза "у зв’язку з встановленням неприйнятно високого рівня ризику" і трактування на свій розсуд норм Закону № 361-IX від 16.12.2019 р.типу дає право (РАЙФу) вимагати всі виписки з усіх банків, навіть якщо надані документи про законність походження коштів та відсутність незаконої підприємницької діяльності. Кажу дайте офіційний лист про відмову від обслуговування після перевірки документів, морозяться. Скоро місяць буде. Почитайте попередні пости. Олексійович все виклав правильно.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 14:41

  edgar_po написав:
  feecold написав:Ну так навіть навкидку має бути обґрунтування - "обґрунтовані підозри за результатами вивчення підозрілої діяльності клієнта".
Те, що у нас наприймають, потім від цього сам НБУ відхрещується.
Просто так навіть кішки не народяться. Це у нас просто звикли, пересічного кудлатити.

Немає ніякого обгрунтування. Фраза "у зв’язку з встановленням неприйнятно високого рівня ризику" і трактування на свій розсуд норм Закону № 361-IX від 16.12.2019 р.типу дає право (РАЙФу) вимагати всі виписки з усіх банків, навіть якщо надані документи про законність походження коштів та відсутність незаконої підприємницької діяльності. Кажу дайте офіційний лист про відмову від обслуговування після перевірки документів, морозяться. Скоро місяць буде. Почитайте попередні пости. Олексійович все виклав правильно.

Я не ставлю під сумнів його викладки.
Наче я не знаю, що відповідає НБУ у своїх відписках на звернення громадян. Правомірності та законності всі ці приклади не додають, ось про що я й говорю.
Витрачати час на цидулки, а потім петляти і пояснювати щось, простіше обмежити своє життя від подібного тим більше зараз - це єдине вірне рішення, ну якщо тільки у вас німб - і то це спірно в нашому хуторі.
Інстинкт самозбереження – є таке.
feecold
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 15:08

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Ці умови можна прирівняти до фейс контролю в клубі/ресторані. По конституції вас не можуть обмежувати, вас і не обмежують просто або ваш ризик профіль низький і банк з вами працює або він високий і він просить прояснити деталі - відмова? Ваші гроші переказують в інший банк де маєте рахунок і з вами розривають ділові відносини.

Це як жалітись що тому у кого низький кредитний рейтинг - не дають кредит і це дискримінація, та ні, просто ви не підпадаєте під умови банків.

Відповідно є два шляхи це тримати свій ризик-профіль в прийнятному рівні, у випадку запитань адекватно і розгорнуто надавати відповіді. Якщо реально робляться неадекватні операції то бути готовим прощатись з банком.
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 15:30

  adj написав:Ці умови можна прирівняти до фейс контролю в клубі/ресторані. По конституції вас не можуть обмежувати, вас і не обмежують просто або ваш ризик профіль низький і банк з вами працює або він високий і він просить прояснити деталі - відмова? Ваші гроші переказують в інший банк де маєте рахунок і з вами розривають ділові відносини.

Це як жалітись що тому у кого низький кредитний рейтинг - не дають кредит і це дискримінація, та ні, просто ви не підпадаєте під умови банків.

Відповідно є два шляхи це тримати свій ризик-профіль в прийнятному рівні, у випадку запитань адекватно і розгорнуто надавати відповіді. Якщо реально робляться неадекватні операції то бути готовим прощатись з банком.

Це працює з однією умовою, якщо отримана інформація адекватно оцінюється, що вельми спірно зараз. А головне, якщо є відсутність поточного доходу, ніхто не бере до уваги, що можуть бути заощадження, як у Висоцького «одразу в труну».
Та й виносити всю піднаготну про себе, вивертаючи труси навиворіт, ну не моє. До того ж інформація може бути використана не за призначенням, а там і дива поруч.
feecold
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 16:04

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  VLADPn написав:Я писал уже что мне сказали объяснить почему депозиты открывались в разных банках (я принес в райф штуки три копии договоров взял первые попавшиеся). Далее спрашивает а валюту вы меняли на 50 тыс куда сдавали?а раньше куда сдавали . Спросил за какой период .Да хоть за 10-15 лет .Все несите будем разбираться

зрозумів. банк все робить, щоб я написав заяву про закриття рахунку. я прошу лист, що за результатами перевірки наданих документів мені відмовлено в обслуговуванні. морозяться.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 18:16

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  feecold написав:Ну так навіть навкидку має бути обґрунтування - "обґрунтовані підозри за результатами вивчення підозрілої діяльності клієнта".
Как и я своим клиентам так и банк отвечает - идите в суд и там всё мирно решим. Поэтому чем что то доказывать месяцами, легче закрыть счета. А потом если вдруг всё же будете скучать за банком, то можете открыть заново счета, но предварительно принести им документы которые они просят или начать судится, но ГЛАВНОЕ - судится или что то доказывать намного проще, когда ваши деньги лежат в вашем кармане.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 18:41

ДЛЯ РАЙФА НУЖНЫ ТАКИЕ СПРАВКИ

https://youtu.be/Dr6imHLg780
VLADPn
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 20:17

  feecold написав:
  flysoulfly написав:
  feecold написав:При сдаче валюты до 200$ два раза из 4 был финмон. (кассир ожидала и объясняла, что на любую сумму могут проверить
уточните, это какой банк ТАК бдит?

Белка, Кредо


п.с. Что имелось ввиду под
А когда кассир увидит Миклухо-Маклая , пусть с ним и продолжает разбираться.
?
Если паспорт на другую фамилию от сказанной, то с кем и о чем будет разбираться кассир? Мне так же не известно. У вас есть ответ?



у белок как-то менял, назвал свою фамилию, через час-полтора пришел ещё доменивал, так та же кассир сама сказала придумать фамилию :twisted:
так что ничего не должно быть плохого , по идее, - возврат денег и т.д. тенденция , конечно, да, плохая - раньше было всё анонимное.

таз постоянно года два уже, тоже на кассе при пополнении/снятии финмонит - однофамилец-пеп , мать его . :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 20:39

  Игорь Алексеевич написав:
  feecold написав:Ну так навіть навкидку має бути обґрунтування - "обґрунтовані підозри за результатами вивчення підозрілої діяльності клієнта".
Как и я своим клиентам так и банк отвечает - идите в суд и там всё мирно решим. Поэтому чем что то доказывать месяцами, легче закрыть счета. А потом если вдруг всё же будете скучать за банком, то можете открыть заново счета, но предварительно принести им документы которые они просят или начать судится, но ГЛАВНОЕ - судится или что то доказывать намного проще, когда ваши деньги лежат в вашем кармане.
пійти в суд можна коли ваші права порушені. Ви пишите що займаєтесь бізнесом і надаєте поради проте не зрозуміло що неможливого від вас запросив банк? Здається Штірліц давно не був близький до провалу.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 20:45

sens
подозреваю, шо Райфф клиенту теперь не то шо налоговый агент, а почти налоговый инспектор
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