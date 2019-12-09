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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 20 лют, 2024 20:56
flysoulfly написав:sens
подозреваю, шо Райфф клиенту теперь не то шо налоговый агент, а почти налоговый инспектор
Якщо коротко,то коли Клієнт за умовно три роки тримає 10000 грн , іноді поповнює ,іноді знімає ,це норм. За три місяці поклав сумарно 150-200 тисяч гривень, при тому що гроші на рахунках були не більше 1 доби. Для банка це ризики, банк запросив надати інформацію. Як клієнт пояснює на рахунках було вже менше 5000 грн в еквіваленті.
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sens
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Додано: Вів 20 лют, 2024 21:33
sens написав: Игорь Алексеевич написав: feecold написав:
Ну так навіть навкидку має бути обґрунтування - "обґрунтовані підозри за результатами вивчення підозрілої діяльності клієнта".
Как и я своим клиентам так и банк отвечает - идите в суд и там всё мирно решим. Поэтому чем что то доказывать месяцами, легче закрыть счета. А потом если вдруг всё же будете скучать за банком, то можете открыть заново счета, но предварительно принести им документы которые они просят или начать судится, но ГЛАВНОЕ - судится или что то доказывать намного проще, когда ваши деньги лежат в вашем кармане.
пійти в суд можна коли ваші права порушені
Якщо при комунікації з банком та НБУ, для отримання будь-яких доказових моментів у вже складно щось довести, що Ваші права порушені, якщо апріорі НБУ вважає, що вони суб'єктивні.
Передусім якщо порушено права на основі статті 55 Закону України «Про банки та банківську діяльність», де відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами (договорами) між клієнтом та банком.
Крім того, відповідно до статті 53 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється вчиняти будь-які дії щодо впровадження у своїй практикі недобросовісної конкуренції.
На додачу згідно зі статтею 54 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлюються норми достовірності реклами.
Згідно зі статтею 42 Конституції України держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю та безпечністю продукції та всіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів.
Передбачені статтями 66 та 67 Закону України «Про банки та банківську діяльність», якими зокрема встановлено, що державне регулювання діяльності банків здійснюється Національним банком України у формі адміністративного та індикативного регулювання для уникнення або подолання небажаних наслідків, що можуть поставити під загрозу безпеку коштів, довірених таким банкам, або нашкодити належному веденню банківської діяльності.
Після чого отримуєш відповідь – з тими самими законами та посиланням НБУ на те, що він відповідно до цього ж закону не займається державним регулюванням діяльності банків тощо. А в ефірі ж витає відповідь - ми взагалі не знаємо, що таке банки і яке відношення ми до них маємо?
При цьому проблемне питання банком вирішується через деякий час, якщо натиснути на правильны важилы і знімається у повному обсязі. Але навіщо цей клопіт знову і щоразу?
Про що можна говорити в наперсточній? Наразі закон досить обтічна субстанція у площині клієнта. Краще поспостерігаю на паркані, ставки непорівнянні з прибутком.
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Додано: Вів 20 лют, 2024 21:42
feecold написав:
Ваші права порушені, якщо апріорі НБУ вважає, що вони суб'єктивні
Щось не знайшов у вашій підбірці, що банка у будь-який момент може припинити обслуговування клієнта без пояснення причин, повернувши в̶с̶і̶ гроші клієнту згідно регламенту (договору, оферти)
Востаннє редагувалось Amethyst
в Вів 20 лют, 2024 21:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 лют, 2024 21:45
Amethyst написав: feecold написав:
Ваші права порушені, якщо апріорі НБУ вважає, що вони суб'єктивні
Щось не знайшов у вашій підбірці, що банка у будь-який момент може припинити обслуговування клієнта без пояснення причин, повернувши всі гроші клієнту згідно регламенту (договору, оферти)
Так подібний кейс хай описує той, хто практично його виконав.
Я пишу про свій кейс.
Важливою є загальна тенденція, підхід, а він фактично однаковий. Мене це наводить на деякі думки.
Востаннє редагувалось feecold
в Вів 20 лют, 2024 21:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 лют, 2024 21:46
Amethyst написав:
повернувши всі гроші клієнту згідно регламенту (договору, оферти)
Не все, а за вычетом комиса за труды закрытия договора
Согласно этого самого договора, да.
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Додано: Сер 21 лют, 2024 09:10
moveton написав: Amethyst написав:
повернувши всі гроші клієнту згідно регламенту (договору, оферти)
Не все, а за вычетом комиса за труды закрытия договора
Согласно этого самого договора, да.
Є такі, що можуть і -30%, про що і вказують.
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Додано: Сер 21 лют, 2024 09:14
feecold написав:
Якщо при комунікації з банком та НБУ
ви маєте право звернутися письмово в Банк , проте якщо виникає спір і були порушені права - справа може розглядатися в суді
ви маєте право звернутися в НБУ і надіслати скаргу на дії банку , проте є виділений час на відповідь , тому це не дієво
ви маєте право звернутися в суд , подати позов і сплатити судовий збір , проте часу на розгляд може бути витрачено більше ніж надати ОК-5 за період вашого співробітництва з банком , чи отримати за вибірковий період в пенсійному Фонді , або надати копію документів по купівлі-продажу. Хочу зазначити якщо вирішите подавати позов то листування виключно через УКРПОШТУ цінним листом з описом .Це буде доказ у справі.
Хочу від себе додати що валютообмін не заборонений на Законодавчому рівні,так само як вільне зняття та поповнення рахунків,проте Банк сам вирішує і може припинити стосунки з Клієнтом.
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Додано: Сер 21 лют, 2024 09:16
Amethyst написав:
повернувши в̶с̶і̶ гроші клієнту
згідно звернення - через касу в межах ліміта НБУ , або безготівковим переказом на рахунок в іншому банку
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Додано: Суб 24 лют, 2024 08:00
В якому банку є фінмоніторінг із людським обличчям? Меньш агресивний
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