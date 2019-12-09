Додано: Вів 20 лют, 2024 21:33

sens написав: Игорь Алексеевич написав: feecold написав: Ну так навіть навкидку має бути обґрунтування - "обґрунтовані підозри за результатами вивчення підозрілої діяльності клієнта". Ну так навіть навкидку має бути обґрунтування - "обґрунтовані підозри за результатами вивчення підозрілої діяльності клієнта". Как и я своим клиентам так и банк отвечает - идите в суд и там всё мирно решим. Поэтому чем что то доказывать месяцами, легче закрыть счета. А потом если вдруг всё же будете скучать за банком, то можете открыть заново счета, но предварительно принести им документы которые они просят или начать судится, но ГЛАВНОЕ - судится или что то доказывать намного проще, когда ваши деньги лежат в вашем кармане. Как и я своим клиентам так и банк отвечает - идите в суд и там всё мирно решим. Поэтому чем что то доказывать месяцами, легче закрыть счета. А потом если вдруг всё же будете скучать за банком, то можете открыть заново счета, но предварительно принести им документы которые они просят или начать судится, но ГЛАВНОЕ - судится или что то доказывать намного проще, когда ваши деньги лежат в вашем кармане. пійти в суд можна коли ваші права порушені пійти в суд можна коли ваші права порушені

Якщо при комунікації з банком та НБУ, для отримання будь-яких доказових моментів у вже складно щось довести, що Ваші права порушені, якщо апріорі НБУ вважає, що вони суб'єктивні.Передусім якщо порушено права на основі статті 55 Закону України «Про банки та банківську діяльність», де відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами (договорами) між клієнтом та банком.Крім того, відповідно до статті 53 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється вчиняти будь-які дії щодо впровадження у своїй практикі недобросовісної конкуренції.На додачу згідно зі статтею 54 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлюються норми достовірності реклами.Згідно зі статтею 42 Конституції України держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю та безпечністю продукції та всіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів.Передбачені статтями 66 та 67 Закону України «Про банки та банківську діяльність», якими зокрема встановлено, що державне регулювання діяльності банків здійснюється Національним банком України у формі адміністративного та індикативного регулювання для уникнення або подолання небажаних наслідків, що можуть поставити під загрозу безпеку коштів, довірених таким банкам, або нашкодити належному веденню банківської діяльності.Після чого отримуєш відповідь – з тими самими законами та посиланням НБУ на те, що він відповідно до цього ж закону не займається державним регулюванням діяльності банків тощо. А в ефірі ж витає відповідь - ми взагалі не знаємо, що таке банки і яке відношення ми до них маємо?При цьому проблемне питання банком вирішується через деякий час, якщо натиснути на правильны важилы і знімається у повному обсязі. Але навіщо цей клопіт знову і щоразу?Про що можна говорити в наперсточній? Наразі закон досить обтічна субстанція у площині клієнта. Краще поспостерігаю на паркані, ставки непорівнянні з прибутком.