|
|
|
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 24 лют, 2024 14:09
amatorodessa написав:
В якому банку є фінмоніторінг із людським обличчям? Меньш агресивний
Так и не сказать.Из тех в которые не стоит лезть: ПУМБ, Райффайзен, а-банк, изи, пивденный.По моно тоже есть вопросы последнее время.Как их на 10 млн нацбанк дрюкнул они тоже начали.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 955
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 лют, 2024 14:38
посетитель написав:
Из тех в которые не стоит лезть
...лезть на рожон!!
От сразу в первые 2..3 мес лупить оборот по 100..200К, када в Анкете нарисована з/п 20К и нет др. доходов: наследства или продажи хаты на 1..2 лимона!
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5088
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 392 раз.
- Подякували: 955 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Суб 24 лют, 2024 15:26
Многие в анкете указывают з.плату 20 тыс. Никто не задумывается, а тем более в отд. девочки говорят - это для формальностей можете не беспокоиться. Им лишь бы клиента привлечь и получить бонусы. А вот потом начинается самое интересное - народ ежем. в банк сунет 50 тыс. грн для каруселей и у фина комп. программа идёт уже на второй мес. по красному. Клиентам приходит на эл. почту письмо счастье - откуда дровишки? дайте дополн. доки. Сейчас НБУ от банков ТРЕБУЕТ следить за платежами клиентов.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7840
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 815 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 24 лют, 2024 19:57
Игорь Алексеевич написав:
Многие в анкете указывают з.плату 20 тыс. Никто не задумывается, а тем более в отд. девочки говорят - это для формальностей можете не беспокоиться. Им лишь бы клиента привлечь и получить бонусы. А вот потом начинается самое интересное - народ ежем. в банк сунет 50 тыс. грн для каруселей и у фина комп. программа идёт уже на второй мес. по красному. Клиентам приходит на эл. почту письмо счастье - откуда дровишки? дайте дополн. доки. Сейчас НБУ от банков ТРЕБУЕТ
следить за платежами клиентов.
Поклали на депозит свою десятку зелені у гривні і немали клопіту - вирішили заробити на піцу,почали займатися бізнесом ,вот отримали в одному банку попередження.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15976
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 874 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 24 лют, 2024 21:05
sens написав:
Поклали на депозит свою десятку зелені у гривні і немали клопіту - вирішили заробити на піцу,почали займатися бізнесом ,вот отримали в одному банку попередження.
Где же вас так перекосило в жизни?))
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7840
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 815 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 24 лют, 2024 21:17
Игорь Алексеевич написав: sens написав:
Поклали на депозит свою десятку зелені у гривні і немали клопіту - вирішили заробити на піцу,почали займатися бізнесом ,вот отримали в одному банку попередження.
Где же вас так перекосило в жизни?))
заздріть мовчки. Хочете заробити - попрацюйте.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15976
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 874 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4117
|750164
|
П'ят 23 лют, 2024 23:12
asti
|
|33
|50446
|
Пон 09 гру, 2019 23:07
Жора1
|
|0
|4781
|
Сер 09 гру, 2015 12:33
ТупУм
|