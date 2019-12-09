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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 129130131132
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 14:09

  amatorodessa написав:В якому банку є фінмоніторінг із людським обличчям? Меньш агресивний


Так и не сказать.Из тех в которые не стоит лезть: ПУМБ, Райффайзен, а-банк, изи, пивденный.По моно тоже есть вопросы последнее время.Как их на 10 млн нацбанк дрюкнул они тоже начали.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 14:38

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  посетитель написав:Из тех в которые не стоит лезть

...лезть на рожон!!
От сразу в первые 2..3 мес лупить оборот по 100..200К, када в Анкете нарисована з/п 20К и нет др. доходов: наследства или продажи хаты на 1..2 лимона! :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 15:26

Многие в анкете указывают з.плату 20 тыс. Никто не задумывается, а тем более в отд. девочки говорят - это для формальностей можете не беспокоиться. Им лишь бы клиента привлечь и получить бонусы. А вот потом начинается самое интересное - народ ежем. в банк сунет 50 тыс. грн для каруселей и у фина комп. программа идёт уже на второй мес. по красному. Клиентам приходит на эл. почту письмо счастье - откуда дровишки? дайте дополн. доки. Сейчас НБУ от банков ТРЕБУЕТ следить за платежами клиентов.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 19:57

  Игорь Алексеевич написав:Многие в анкете указывают з.плату 20 тыс. Никто не задумывается, а тем более в отд. девочки говорят - это для формальностей можете не беспокоиться. Им лишь бы клиента привлечь и получить бонусы. А вот потом начинается самое интересное - народ ежем. в банк сунет 50 тыс. грн для каруселей и у фина комп. программа идёт уже на второй мес. по красному. Клиентам приходит на эл. почту письмо счастье - откуда дровишки? дайте дополн. доки. Сейчас НБУ от банков ТРЕБУЕТ следить за платежами клиентов.

Поклали на депозит свою десятку зелені у гривні і немали клопіту - вирішили заробити на піцу,почали займатися бізнесом ,вот отримали в одному банку попередження.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 21:05

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  sens написав:Поклали на депозит свою десятку зелені у гривні і немали клопіту - вирішили заробити на піцу,почали займатися бізнесом ,вот отримали в одному банку попередження.
Где же вас так перекосило в жизни?))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 21:17

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Поклали на депозит свою десятку зелені у гривні і немали клопіту - вирішили заробити на піцу,почали займатися бізнесом ,вот отримали в одному банку попередження.
Где же вас так перекосило в жизни?))
заздріть мовчки. Хочете заробити - попрацюйте.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 21:22

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  sens написав:Хочете заробити - попрацюйте.
тогда понятно гвардия пенсов из совка с лозунгами мир-труд-май и работа строго по графику за похлёбку))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 21:51

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Хочете заробити - попрацюйте.
тогда понятно гвардия пенсов из совка с лозунгами мир-труд-май и работа строго по графику за похлёбку))

І біла ЗП, відрахування до пенсійного фонду, чиста довідка і бажаний клієнт в банку
sens
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2024 22:02

  Amethyst написав:
  посетитель написав:Из тех в которые не стоит лезть

...лезть на рожон!!
От сразу в первые 2..3 мес лупить оборот по 100..200К, када в Анкете нарисована з/п 20К и нет др. доходов: наследства или продажи хаты на 1..2 лимона! :mrgreen:
немає минулорічного прибутку від валютообміну,коли купляли по 37 в банку і продавали в обмінку по 42. Є гроші, можна в банк понести на депозит,НБУ сприяє лише цьому напрямку або облігації, всі нульові клієнти з обертом по рахунку в місяць по 50-250 к грн і нульовим депозитом вже мають питання від банку. Все одно бажано в банку питати про який період йде мова стосовно надходжень,ні в якому разі не треба самодіяльності і надавати все що є.
sens
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