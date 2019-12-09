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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 130131132133
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 10:53

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  sens написав:І біла ЗП, відрахування до пенсійного фонду, чиста довідка і бажаний клієнт в банку

Із власного досвіду: банку все рівно ви працівник із білою ЗП, чи ФОП на спрощенці. Головне, щоб з грошей було сплачено податки.
От що не люблять банки - це коли гроші "крутять", для них це вже "брудні" гроші. Напевно правила розраховані під те, щоб занести гроші в один банк і там тримати до смерті...
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 10:55

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  amatorodessa написав:Тобто якщо гроші приходять в банк та кладуться на депозит, то у фінмонітовнгу немає питань ? Навіть коли закінчиться депозит ?
Появятся 100%. Уже проверенно. Вы не слушайте мудрецов без мозгов, а просто сами подумайте. Чем деньги депозитные отличаются от др.? Там нет разграничений по цветам, годам и т.д. Они все поступают на счета, за которым следит фин. И ему главное, что бы совпадали суммы указанные в анкетах, не было сумм выходящий за их установленный предел и т.д. Поэтому если анкета предпол. 20 тыс.указали в мес., а на депозит положили 50 тыс, то нет проблем, но если указали 20тыс. грн. а положили 200тыс., то здесь могут появится вопросы - несите доки могут сказать. Что у фина в голове? - даже сами сотрудники банка не знают.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 25 лют, 2024 11:03, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 10:57

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  sens написав:Є гроші, можна в банк понести на депозит,

Вже писав десь тут випадок, про те як став свідком фінмону біженців, які забагато коштів занесли на депозит...
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