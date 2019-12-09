|
|
|
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 25 лют, 2024 10:53
sens написав:
І біла ЗП, відрахування до пенсійного фонду, чиста довідка і бажаний клієнт в банку
Із власного досвіду: банку все рівно ви працівник із білою ЗП, чи ФОП на спрощенці. Головне, щоб з грошей було сплачено податки.
От що не люблять банки - це коли гроші "крутять", для них це вже "брудні" гроші. Напевно правила розраховані під те, щоб занести гроші в один банк і там тримати до смерті...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2371
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 434 раз.
- Подякували: 326 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лют, 2024 10:55
amatorodessa написав:
Тобто якщо гроші приходять в банк та кладуться на депозит, то у фінмонітовнгу немає питань ? Навіть коли закінчиться депозит ?
Появятся 100%. Уже проверенно. Вы не слушайте мудрецов без мозгов, а просто сами подумайте. Чем деньги депозитные отличаются от др.? Там нет разграничений по цветам, годам и т.д. Они все поступают на счета, за которым следит фин. И ему главное, что бы совпадали суммы указанные в анкетах, не было сумм выходящий за их установленный предел и т.д. Поэтому если анкета предпол. 20 тыс.указали в мес., а на депозит положили 50 тыс, то нет проблем, но если указали 20тыс. грн. а положили 200тыс., то здесь могут появится вопросы - несите доки могут сказать. Что у фина в голове? - даже сами сотрудники банка не знают.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Нед 25 лют, 2024 11:03, всього редагувалось 2 разів.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7842
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 816 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 25 лют, 2024 10:57
sens написав:
Є гроші, можна в банк понести на депозит,
Вже писав десь тут випадок, про те як став свідком фінмону біженців, які забагато коштів занесли на депозит...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2371
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 434 раз.
- Подякували: 326 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лют, 2024 12:06
amatorodessa написав:Тобто якщо гроші приходять в банк та кладуться на депозит, то у фінмонітовнгу немає питань ? Навіть коли закінчиться депозит ?
Все залежить від анкети, суми депозиту, переказів...
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 1022
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лют, 2024 12:29
Интересно, а на сколько упал ВВП из-за этой паранойи?
-
M-A-X
-
-
- Повідомлень: 2105
- З нами з: 08.10.15
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лют, 2024 14:44
Дюрі-бачі написав: sens написав:
Є гроші, можна в банк понести на депозит,
Вже писав десь тут випадок, про те як став свідком фінмону біженців, які забагато коштів занесли на депозит...
ага, слышал пару раз такие раговорчики между менеджерами,
и начотделением. С неприкрытой завистью обговаривали клиентов-беженцев, мол "шо они нам чешут, у всех из мариуполей-херсонов наличные все сгорели-утонули-пропали, а у этих в руках аж 50тыс долларов без подтверждающих документов"
- раговоры типа такого.
Твари.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4415
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1531 раз.
- Подякували: 241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 лют, 2024 14:51
Дюрі-бачі написав:
Сьогодні в А-банку, поки стояв в черзі за валютою, став свідком фінмону: пара (напевно чоловік і дружина, віком десь 50р.) занесли крупну суму гривень, хотіли оформити депозити, спеціаліст рекомендувала їм поповнити картку і відкрити через додаток - так вищі %, попередила про фінмон при 400+ тис, тому рекомендувала кожному по 399 тис. грн. внести і решту закинути на Моно.
І от діалог між касиром і спеціалістом (між їх робочими місцями метрів 5 і черга з кількох злих людей):
- поповни картки по 399;
- 399 не дає - фінмон;
- пробуй 300;
- фінмон!
- а 200?
- 200 пішло.
- а тепер жоні на картку пробуй 200;
- не йде, фінмон!
- Пробуй 100.
- Нічого не йде!
- Ну тоді кидай на Моно...
А я то згадую про те, що в разі відмови в обслуговуванні А-банк забирає 30% комісї.
Правда дуже дивно, що про фінмон попереджують до операції ) і даю підбирати суму, яка пройде без фінмона. А мене в ПУМБі забрали гроші і чекав поки пройде моніторинг, ніхто не попереджував...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2371
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 434 раз.
- Подякували: 326 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|4117
|750507
|
П'ят 23 лют, 2024 23:12
asti
|
|33
|50453
|
Пон 09 гру, 2019 23:07
Жора1
|
|0
|4783
|
Сер 09 гру, 2015 12:33
ТупУм
|