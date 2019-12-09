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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 25 лют, 2024 12:29
Интересно, а на сколько упал ВВП из-за этой паранойи?
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Додано: Нед 25 лют, 2024 14:44
Дюрі-бачі написав: sens написав:
Є гроші, можна в банк понести на депозит,
Вже писав десь тут випадок, про те як став свідком фінмону біженців, які забагато коштів занесли на депозит...
ага, слышал пару раз такие раговорчики между менеджерами,
и начотделением. С неприкрытой завистью обговаривали клиентов-беженцев, мол "шо они нам чешут, у всех из мариуполей-херсонов наличные все сгорели-утонули-пропали, а у этих в руках аж 50тыс долларов без подтверждающих документов"
- раговоры типа такого.
Твари.
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flysoulfly
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Додано: Нед 25 лют, 2024 14:51
Дюрі-бачі написав:
Сьогодні в А-банку, поки стояв в черзі за валютою, став свідком фінмону: пара (напевно чоловік і дружина, віком десь 50р.) занесли крупну суму гривень, хотіли оформити депозити, спеціаліст рекомендувала їм поповнити картку і відкрити через додаток - так вищі %, попередила про фінмон при 400+ тис, тому рекомендувала кожному по 399 тис. грн. внести і решту закинути на Моно.
І от діалог між касиром і спеціалістом (між їх робочими місцями метрів 5 і черга з кількох злих людей):
- поповни картки по 399;
- 399 не дає - фінмон;
- пробуй 300;
- фінмон!
- а 200?
- 200 пішло.
- а тепер жоні на картку пробуй 200;
- не йде, фінмон!
- Пробуй 100.
- Нічого не йде!
- Ну тоді кидай на Моно...
А я то згадую про те, що в разі відмови в обслуговуванні А-банк забирає 30% комісї.
Правда дуже дивно, що про фінмон попереджують до операції ) і даю підбирати суму, яка пройде без фінмона. А мене в ПУМБі забрали гроші і чекав поки пройде моніторинг, ніхто не попереджував...
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 26 лют, 2024 13:29
свежая sms от Пивденного : "открой депозит от 500 000 грн и получи бонус ... "
например, "разрыв деловых отношений" с удержанием 30% твоих денег . Спасибо, подумаю. Заманчиво.
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flysoulfly
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Додано: Пон 26 лют, 2024 13:56
flysoulfly написав:
свежая sms от Пивденного : "открой депозит от 500 000 грн и получи бонус ... "
например, "разрыв деловых отношений" с удержанием 30% твоих денег . Спасибо, подумаю. Заманчиво.
)))))) Поржав.Бонус )) гарний такий бонус мінус 150 тисяч.
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посетитель
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Додано: Пон 26 лют, 2024 14:08
посетитель написав: flysoulfly написав:
свежая sms от Пивденного : "открой депозит от 500 000 грн и получи бонус ... "
например, "разрыв деловых отношений" с удержанием 30% твоих денег . Спасибо, подумаю. Заманчиво.
)))))) Поржав.Бонус )) гарний такий бонус мінус 150 тисяч.
Все чесно, БОНУС хтось точно отримає
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Zochan
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Додано: Пон 26 лют, 2024 14:22
flysoulfly написав:
свежая sms от Пивденного : "открой депозит от 500 000 грн и получи бонус ... "
например, "разрыв деловых отношений" с удержанием 30% твоих денег . Спасибо, подумаю. Заманчиво.
Кращі умови від 2000000 грн.
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sens
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Додано: Пон 26 лют, 2024 14:25
sens написав:Кращі умови від 2000000 грн.
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Zochan
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Додано: Пон 26 лют, 2024 14:29
Zochan написав:
sens написав:Кращі умови від 2000000 грн.
Більший БОНУС
вИща ставка,проте якщо є бажання заморозити кошти, мабуть краще військові ОВДП на таку саме суму.
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