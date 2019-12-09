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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 131132133134>
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 12:29

Зачем тут поле ввода заполнено?

Интересно, а на сколько упал ВВП из-за этой паранойи?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 14:44

  Дюрі-бачі написав:
  sens написав:Є гроші, можна в банк понести на депозит,

Вже писав десь тут випадок, про те як став свідком фінмону біженців, які забагато коштів занесли на депозит...
ага, слышал пару раз такие раговорчики между менеджерами,
и начотделением. С неприкрытой завистью обговаривали клиентов-беженцев, мол "шо они нам чешут, у всех из мариуполей-херсонов наличные все сгорели-утонули-пропали, а у этих в руках аж 50тыс долларов без подтверждающих документов" :evil: - раговоры типа такого.
Твари.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 14:51

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Дюрі-бачі написав:Сьогодні в А-банку, поки стояв в черзі за валютою, став свідком фінмону: пара (напевно чоловік і дружина, віком десь 50р.) занесли крупну суму гривень, хотіли оформити депозити, спеціаліст рекомендувала їм поповнити картку і відкрити через додаток - так вищі %, попередила про фінмон при 400+ тис, тому рекомендувала кожному по 399 тис. грн. внести і решту закинути на Моно.
І от діалог між касиром і спеціалістом (між їх робочими місцями метрів 5 і черга з кількох злих людей):
- поповни картки по 399;
- 399 не дає - фінмон;
- пробуй 300;
- фінмон!
- а 200?
- 200 пішло.
- а тепер жоні на картку пробуй 200;
- не йде, фінмон!
- Пробуй 100.
- Нічого не йде!
- Ну тоді кидай на Моно...
А я то згадую про те, що в разі відмови в обслуговуванні А-банк забирає 30% комісї.
Правда дуже дивно, що про фінмон попереджують до операції ) і даю підбирати суму, яка пройде без фінмона. А мене в ПУМБі забрали гроші і чекав поки пройде моніторинг, ніхто не попереджував...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 13:29

свежая sms от Пивденного : "открой депозит от 500 000 грн и получи бонус ... " :twisted: например, "разрыв деловых отношений" с удержанием 30% твоих денег . Спасибо, подумаю. Заманчиво.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 13:56

  flysoulfly написав:свежая sms от Пивденного : "открой депозит от 500 000 грн и получи бонус ... " :twisted: например, "разрыв деловых отношений" с удержанием 30% твоих денег . Спасибо, подумаю. Заманчиво.


)))))) Поржав.Бонус )) гарний такий бонус мінус 150 тисяч.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 14:08

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

посетитель написав:
  flysoulfly написав:свежая sms от Пивденного : "открой депозит от 500 000 грн и получи бонус ... " :twisted: например, "разрыв деловых отношений" с удержанием 30% твоих денег . Спасибо, подумаю. Заманчиво.


)))))) Поржав.Бонус )) гарний такий бонус мінус 150 тисяч.

Все чесно, БОНУС хтось точно отримає
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 14:22

  flysoulfly написав:свежая sms от Пивденного : "открой депозит от 500 000 грн и получи бонус ... " :twisted: например, "разрыв деловых отношений" с удержанием 30% твоих денег . Спасибо, подумаю. Заманчиво.

Кращі умови від 2000000 грн.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 14:25

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

sens написав:Кращі умови від 2000000 грн.


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Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 14:29

  Zochan написав:
sens написав:Кращі умови від 2000000 грн.


Більший БОНУС

вИща ставка,проте якщо є бажання заморозити кошти, мабуть краще військові ОВДП на таку саме суму.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 15:38

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Колега стикнувся з дуже неочікованим фін моніторингом: а нього валютна картка ФОП в Приваті, на ній назбиралось багато валюти, він її поміняв на гривню і почав знімати. 4 дні по 100к знімав без проблем, а на 5 день рахунок заблокували і тепер вимагають договори, по яких він отримав кошти на ФОП...
Дюрі-бачі
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