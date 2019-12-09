Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Дюрі-бачі написав:Колега стикнувся з дуже неочікованим фін моніторингом: а нього валютна картка ФОП в Приваті, на ній назбиралось багато валюти, він її поміняв на гривню і почав знімати. 4 дні по 100к знімав без проблем, а на 5 день рахунок заблокували і тепер вимагають договори, по яких він отримав кошти на ФОП...
Я бы тоже крайне удивился. В первую очередь потому, что в Привате у ФЛП не бывает валютных карт. Карты ключ к счёту только гривневые. А во-вторую: если ФЛП получает оплату на валютный счёт, то же много лет есть требование валютного контроля, что такие оплаты проходят только под зарегистрированный в банке контракт и контроль должен был возбудиться ещё тогда, когда была получена первая оплата. А при чём тут какой-то финмон при снятии налички - дело тёмное.
moveton написав:В первую очередь потому, что в Привате у ФЛП не бывает валютных карт
Приват пише, що можна дуже швидко відкрити валютний рахунок саме для ФОП. Скоріше за все заводились гривневі кошти та он-лайн купувалася валюта на цей рахунок. Об'єм коштів, що заводився перевищував дохід (оборот), що вказаний в анкеті. Тепер треба доказувати банку, що кошти від підприємницької діяльності та сплачені всі податки. Або якісь ще забаганки, що банк захоче. Ну і фінмоніторинг - це така програмуля у кожного банку, що світить червоним операції по якимось заданим критеріям. До того ж жоден співробітник банку не несе відповідальності за так званий моніторинг. Місяць просив у банка лист, що я не пройшов перевірку фінмоніторингу. Морозяться, тому що коли подаси на них за це в суд, то програють та запалатять кошти. А так ми ні до чого, ви попали під критерії фінмоніторингу. За які операції ніхто не каже і не пише.
moveton написав:оплаты проходят только под зарегистрированный в банке контракт и контроль должен был возбудиться ещё тогда, когда была получена первая оплата. А при чём тут какой-то финмон при снятии налички - дело тёмное.
Він типовий ІТ-шник, якому іноземна фірма скидує щомісяця зарплату на ФОПа. І рахунки в Приваті були не один рік, щомісяця кілька тисяч $ приходило, витрачалось, питань якось в них не виникало, а тут фінмон спрацював саме від зняття готівки..
moveton написав:оплаты проходят только под зарегистрированный в банке контракт и контроль должен был возбудиться ещё тогда, когда была получена первая оплата. А при чём тут какой-то финмон при снятии налички - дело тёмное.
рахунки в Приваті були не один рік, щомісяця кілька тисяч $ приходило, витрачалось, питань якось в них не виникало, а тут фінмон спрацював саме від зняття готівки..
edgar_po написав:Приват пише, що можна дуже швидко відкрити валютний рахунок саме для ФОП. Скоріше за все заводились гривневі кошти та он-лайн купувалася валюта на цей рахунок
Валютный счёт открывается элементарно (так же, как и гривневый). Но он или для валютных поступлений или для встречных оплат по контракту в пределах тех поступлений. Собсно, отсюда требование привязки поступлений к контракту и растёт. А тут какая-то валютная карта и в целом всё мутно.
Дюрі-бачі написав:Він типовий ІТ-шник, якому скидують щомісяця зарплату на ФОПа. І рахунки в Приваті були не один рік і щомісяця кілька тисяч $ приходило, витрачалось, питань якось в них не виникало, а тут фінмон спрацював саме від зняття готівки..
Если он получал валюту всё таки на валютный счёт, а не на какую-то мистическую карту и не показал валютному контролю договор ещё до начала этих поступлений, то ему просто очень повезло, что контроль не попросил этот договор ещё несколько лет назад, как он это и обязан был сделать. Вообще о необходимости предоставления договора каждого ФЛП предупреждают.
moveton Можу помилятись в деяких деталях, я особисто в Приваті ніколи не мав рахунків ФОП, опираюсь на свій досвід рахунку ФОП в Монобанку. Зі слів колеги: поміняв всі $, що були на рахунку на гривні, щодня замовляв по 100к і забирав їх у відділенні. На 5 раз заблокували пів млн. грн. на рахунку і просять пояснення, які він зараз намагається надати.
Мене моніторили коли заносив готівку у банк, а от про моніторинг при забиранні готівки чую вперше, для мене це дуже дивно, тому й вирішив поділитись на форумі.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 26 лют, 2024 16:25, всього редагувалось 1 раз.