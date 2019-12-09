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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 26 лют, 2024 16:25
Дюрі-бачі написав:
рахунки і просять пояснення, які він зараз намагається надати.
Я не розумію банк бачить звідки валюта, хто платник та призначення платежу, бачить всі операції. Ну максимум можна попросити контракт, що вказаний в призначенні платежу. А блокувати всі кошти та вимагати всі контракти, інвойси і т.ін. - то вже перевищення повноважень з посиланням на фінмоніторинг. Треба, щоб якийсь юрист розірвав банк у суді за такі махінації.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 16:28
edgar_po написав: Дюрі-бачі написав:
рахунки і просять пояснення, які він зараз намагається надати.
Я не розумію банк бачить звідки валюта, хто платник та призначення платежу, бачить всі операції. Ну максимум можна попросити контракт, що вказаний в призначенні платежу. А блокувати всі кошти та вимагати всі контракти, інвойси і т.ін. - то вже перевищення повноважень з посиланням на фінмоніторинг. Треба, щоб якийсь юрист розірвав банк у суді за такі махінації.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 16:32
sens написав:
Багато часу,сплата судового збору, оплата правових послуг
Так, банки на це й розраховують. Тому відповіді, що ви не пройшли фінмоніторинг ви не отримаєте ніколи, максимум - "ви не надали повного пакету документів". Тобто не банки доказують, що ці кошти незаконні, а тебе вже назначили винним, заблокували рахунки та вимагають завелику кількість документи (іноді які законодавством непередбачені, або не мають відношення до банківської діяльності) для підтвердження твоїх коштів. Для зберігання нервів простіше закрити рахунок або наймати фінансового аналітика, який займався би твоїми фінанасами. Якщо є підозра про порушення пишіть листа, а закриття рахунку то вже забаганка банка, а міфічний фінмоніторинг все це може побачити, коли тільки перевіряє банк та може штрафонути, тому вони й перестраховуються.
Востаннє редагувалось edgar_po
в Пон 26 лют, 2024 16:41, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 16:32
edgar_po написав:
Треба, щоб якийсь юрист розірвав банк у суді за такі махінації.
Першочергове завдання - забрати гроші, включно з тими $ які прийдуть за лютий...
Ще зробив невелике уточнення: гроші знімались не напряму з рахунку ФОП, а переводились з ФОП на універсальну, а з неї на КДВ, з якої й знімались.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 16:40
Дюрі-бачі написав:
з рахунку ФОП, а переводились з ФОП на універсальну
ну все перевод з юрособи на фізичну, з одного карману в інший - "це точно фінансування тероризму", треба блоконути.
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edgar_po
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Додано: Пон 26 лют, 2024 16:55
edgar_po написав:
перевод з юрособи на фізичн
а ФОП хіба юрособа?
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Додано: Пон 26 лют, 2024 17:00
Дюрі-бачі написав:
а ФОП хіба юрособа?
так - це найпростіша форма організаційно-правових форм суб'єктів господарської діяльності. При чому для діяльності з іноземними замовниками повинна бути на 3-й группі оподаткування. ФОП 3-ї групи спрощеної системи оподаткування: сума доходу в рік складає не більше 5 млн.грн. Має сплачувати 2 податки: ЄСВ у розмірі 22% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої в даному місяці, – до 19-го числа місяця, наступного за кварталом. Єдиний податок в розмірі 5% (якщо без ПДВ) від суми валового доходу, тобто від всієї суми, яку ви отримали на рахунок, або готівкою.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 17:05
Дюрі-бачі написав:
гроші знімались не напряму з рахунку ФОП, а переводились з ФОП на універсальн
. На мій погляд, треба було відкрити карту до гривневого рахунку ФОП і звідти знімати, можливо б не було питань, крім "навіщо для ведення бізнесу потрібні готівкові кошти". Головне щоб були сплачені податки та можливість надати декларацію чи ще якусь довідку з податкової про сплату податків.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 17:09
edgar_po написав: Дюрі-бачі написав:
а ФОП хіба юрособа?
так - це найпростіша форма організаційно-правових форм суб'єктів господарської діяльності. При чому для діяльності з іноземними замовниками повинна бути на 3-й группі оподаткування. ФОП 3-ї групи спрощеної системи оподаткування: сума доходу в рік складає не більше 5 млн.грн. Має сплачувати 2 податки: ЄСВ у розмірі 22% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої в даному місяці, – до 19-го числа місяця, наступного за кварталом. Єдиний податок в розмірі 5% (якщо без ПДВ) від суми валового доходу, тобто від всієї суми, яку ви отримали на рахунок, або готівкою.
Невелике доповнення.
Якщо у ФОПа є ще одна робота, де роботодавець сплачує ЄСВ, тоді ФОПу не потрібно сплачувати ЄСВ.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 17:12
lel написав:
Якщо у ФОПа є ще одна робота, де роботодавець сплачує ЄСВ, тоді ФОПу не потрібно сплачувати ЄСВ
треба. на іншій роботі бухгалтерія повинна нараховувати як по-сумісництву. ФОП - це основна робота.
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