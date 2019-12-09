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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 133134135136
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 17:16

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

edgar_po написав:
  lel написав:Якщо у ФОПа є ще одна робота, де роботодавець сплачує ЄСВ, тоді ФОПу не потрібно сплачувати ЄСВ
треба. на іншій роботі бухгалтерія повинна нараховувати як по-сумісництву. ФОП - це основна робота.


ФОП - додаткова. Зарплата на основній в 3-4 раза більше, ніж доходи ФОПа.
І сума сплачених податків значно вище.
Востаннє редагувалось lel в Пон 26 лют, 2024 17:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 17:18

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  lel написав:ФОП - додаткова. Зарплата на основній в 3-4 раза більше, ніж доходи ФОПа.
тоді не треба. Але податкова буде пильно слідити за оборотом цього ФОП та кількістю найманих працівників з яких платяться податки. А якщо на ФОП зайде 5 млн. за рік, а найманих немає, тоді як назва передачі "Є питання". І до речі яка группа оподаткування, так як ми обговорюємо ІТ, які працюють з іноземцями, то в них тільки 3-я група оподаткування.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 17:36

edgar_po Податки всі сплачені, 3 група спрощеного оподаткування вже понад 5 років, дохід десь 20% від ліміту.
Знімав через КДВ, бо так комісія менше. Раніше роками гривні витрачались із КДВ та універсальної, а потім раз на місяць з ФОП скидувалась сума для погашення боргу на універсальній.

Трудова / основне місце роботи в університеті, тому на КДВ ще й якась зарплата нараховується.
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