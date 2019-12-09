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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 134135136137138>
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 17:16

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

edgar_po написав:
  lel написав:Якщо у ФОПа є ще одна робота, де роботодавець сплачує ЄСВ, тоді ФОПу не потрібно сплачувати ЄСВ
треба. на іншій роботі бухгалтерія повинна нараховувати як по-сумісництву. ФОП - це основна робота.


ФОП - додаткова. Зарплата на основній в 3-4 раза більше, ніж доходи ФОПа.
І сума сплачених податків значно вище.
Востаннє редагувалось lel в Пон 26 лют, 2024 17:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 17:18

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  lel написав:ФОП - додаткова. Зарплата на основній в 3-4 раза більше, ніж доходи ФОПа.
тоді не треба. Але податкова буде пильно слідити за оборотом цього ФОП та кількістю найманих працівників з яких платяться податки. А якщо на ФОП зайде 5 млн. за рік, а найманих немає, тоді як назва передачі "Є питання". І до речі яка группа оподаткування, так як ми обговорюємо ІТ, які працюють з іноземцями, то в них тільки 3-я група оподаткування.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 17:36

edgar_po Податки всі сплачені, 3 група спрощеного оподаткування вже понад 5 років, дохід десь 20% від ліміту.
Знімав через КДВ, бо так комісія менше. Раніше роками гривні витрачались із КДВ та універсальної, а потім раз на місяць з ФОП скидувалась сума для погашення боргу на універсальній.

Трудова / основне місце роботи в університеті, тому на КДВ ще й якась зарплата нараховується.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 18:36

  Дюрі-бачі написав:Трудова / основне місце роботи в університеті
ну это ж типичное ОПГ ! :mrgreen: "Чóрные преподы". До 10 с конфискацией.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 18:46

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Дюрі-бачі написав:Знімав через КДВ, бо так комісія менше

Открою секрет: хоть немного финансово грамотный айтишник, который систематически получает ЗП выплатой на валютный счёт Привата, знает, как переводить со счёта ФЛП на КДВ физика гривну бесплатно, а не отдавать Привату 0.5% за перевод на КДВ с Универсальной. Но это его дело. В целом предоставить договор он по-любому был обязан. Думаю, что проблем не составит. Вот отдельные инвойсы и почему "наличка для бизнеса", когда он обналичивал, как физик - это странно.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 18:51

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Хм, финмон снятия собственных средств...Смотрю всё веселее и веселее.Закончился депозит, ты его не продлил, а захотел забрать.А тебе его не выдали с формулировкой "зачем вам столько налички".Приносите документы и докажите что вам они нужны.Шутка вроде но...
И тут кстати всплывает банка "мы не обязаны ничего пояснять" и 30% минус :)
Востаннє редагувалось посетитель в Пон 26 лют, 2024 18:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 18:55

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  посетитель написав:Закончился депозит, ты его не продлил, а захотел забрать

Для себе зробив висновок, що не треба тримати більше 400к грн / 10к$ в одному банку.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 18:57

  Дюрі-бачі написав:
  посетитель написав:Закончился депозит, ты его не продлил, а захотел забрать

Для себе зробив висновок, що не треба тримати більше 400к грн / 10к$ в одному банку.

По факту сейчас чтобы забрать 210 тыс. например минимум три раза надо.И вот на третий раз...))

Хотя тут и на второй судя по случаю могут посчитать что слишком жирно столько денег забирать :)

А если депозит всё время продлевал и пополнял потихоньку и тут вдруг решил забрать так это вообще подозрительнейший случай :)
Востаннє редагувалось посетитель в Пон 26 лют, 2024 19:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 18:57

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  moveton написав:Вот отдельные инвойсы и почему "наличка для бизнеса", когда он обналичивал, как физик - это странно.

Напевно в призначенні платежів були інвойси вказані. Мені так і приходять платежі з призначенням "payment according to invoice 123", хоча, звісно, ніяких інвойсів не існує.

  посетитель написав:Хотя тут и на второй судя по случаю могут посчитать что слишком жирно столько денег забирать

Ну еквівалент 200к забирав неодноразово, поки працювала карусель і жодних питань на виході не було, на відміну від входу. Схоже таки потрібно орієнтуватись на 400 для фін моніторингу.

  moveton написав:0.5% за перевод на КДВ с Универсальной
ліміт в 50 грн. комісії за перевод, тому на крупних сумах % маленький.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 19:08

  Дюрі-бачі написав:
  moveton написав:Вот отдельные инвойсы и почему "наличка для бизнеса", когда он обналичивал, как физик - это странно.

Напевно в призначенні платежів були інвойси вказані. Мені так і приходять платежі з призначенням "payment according to invoice 123", хоча, звісно, ніяких інвойсів не існує.

  посетитель написав:Хотя тут и на второй судя по случаю могут посчитать что слишком жирно столько денег забирать

Ну еквівалент 200к забирав неодноразово, поки працювала карусель і жодних питань на виході не було, на відміну від входу. Схоже таки потрібно орієнтуватись на 400 для фін моніторингу.

Карусель была фактически до лета прошлого года. Я в ней тоже так хорошо поучаствовал.И тогда мыслей особых по этому поводу не возникало.С осени прошлого года финмон поменялся.Когда я в сентябре начал анкеты в банках изменять, на меня тогда смотрели как на идиота.Типа зачем ему эти заморочки.Да и вообще, если взять год назад(февраль) у меня вообще в мыслях не было никакого финмониторинга.Я ту карусель проводил через один банк: закидывал налом туда всё скопом и оттуда раскидывал по другим банкам.Единственное что смотрел что б оборот 400тыс. в месяц не превысить.Так удобнее было, что б по кассам разных банков не бегать.Очень сомневаюсь что сейчас такое прокатило б.
Востаннє редагувалось посетитель в Пон 26 лют, 2024 19:17, всього редагувалось 7 разів.
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