да, это пздц совсем.
А еще - сколько так можно наприплюсовывать, если , как в Сенсе, пользоваться постоянной 3-хдневной "швидкой" "лесенкой" ...
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Додано: Пон 26 лют, 2024 19:10
да, это пздц совсем.
А еще - сколько так можно наприплюсовывать, если , как в Сенсе, пользоваться постоянной 3-хдневной "швидкой" "лесенкой" ...
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 26 лют, 2024 19:23, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 26 лют, 2024 19:19
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Додано: Пон 26 лют, 2024 19:19
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Востаннє редагувалось посетитель в Пон 26 лют, 2024 19:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 лют, 2024 19:21
Аналогично.Только уже на полную не решился зайти.Теоретически ж на чёрную пятницу можно было закупиться на эквивалент 200 тыс., но шото не решился.
Додано: Пон 26 лют, 2024 19:25
Ну пока что это в большей мере шутка.Пока что...Посмотрим что через год будет))
Додано: Пон 26 лют, 2024 19:27
ну как шутка... Было у меня такое, когда в аппке нажал "отменить пролонгацию" депозита - через несколько минут звонок из их службы контроля за руками клиентов - и громким голосом с раздраженной интонацией почти дословно : "почему отменили пролонгацию? хотите забирать ?? зачем??? в каком смысле "хочу забрать свои деньги???? " , для чего?????
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 26 лют, 2024 19:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 лют, 2024 19:28
Я про фин писал ранее. Сейчас не то что 400тыс и 100тыс и даже 50тыс может фин заглючить, если в анкете указали 20тыс. Ещё несколько мес. назад можно было каруселить через тот же Аваль или Пумб. Закинули через их тумбу монеты и распихали по др. банкам. Сейчас будет - стоп контроль не только от Аваля или ПУМБа, но и от др. Сотрудники в отделениях не знают требований от НБУ, у них задача заманить клиента. Все письма счастья от НБУ приходят в кабинет банка, где работает фин, а это уже др. отдел. Вот фин и проверяет сейчас жёстко все анкеты и приходы и расходы клиентов. И если есть частые приходы и расходы по счёту то программа автоматом срабатывает по красному и фин моментом всё глючит.
А далее ход конём - банк спецом будет всё тормозить, сколько бы вы ему не давали доков, т.к. у клиента два пути. Первый уходить и терять 30% или второй - оставаться и бодаться с банком прибл. 3 мес. Банку выгоден и тот и др. вариант, т.к. он зарабатывает по любому, а клиент в ступоре, т.к. жаль потерять 30% и бодаться три мес. не хочет.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 26 лют, 2024 19:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 лют, 2024 19:29
Шо за банк?не а-банк?
Додано: Пон 26 лют, 2024 19:31
Теперь пришло время выводить постепенно. Если депозит на 200 тыс, то выводим 100 тыс, а 100 тыс продлеваем. Тогда прокатит, а иначе могут включить - стоп кран.
Додано: Пон 26 лют, 2024 19:32
йеаааа
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