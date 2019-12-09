Додано: Пон 26 лют, 2024 19:33

edgar_po написав: sens написав: Багато часу,сплата судового збору, оплата правових послуг Багато часу,сплата судового збору, оплата правових послуг Так, банки на це й розраховують. Тому відповіді, що ви не пройшли фінмоніторинг ви не отримаєте ніколи, максимум - "ви не надали повного пакету документів". Тобто не банки доказують, що ці кошти незаконні, а тебе вже назначили винним, заблокували рахунки та вимагають завелику кількість документи (іноді які законодавством непередбачені, або не мають відношення до банківської діяльності) для підтвердження твоїх коштів. Так, банки на це й розраховують. Тому відповіді, що ви не пройшли фінмоніторинг ви не отримаєте ніколи, максимум - "ви не надали повного пакету документів". Тобто не банки доказують, що ці кошти незаконні, а тебе вже назначили винним, заблокували рахунки та вимагають завелику кількість документи (іноді які законодавством непередбачені, або не мають відношення до банківської діяльності) для підтвердження твоїх коштів.

Між іншим, це для нас якась дичина, а у "взірці свободи, демократії та прав людини" є дивна процедура - Civil Forfeiture, причому займаються таким не банки, а поліція та федеральні силові установи (їх там є окрім ЦРУ та ФБР). Суть полягає в тому, що відповідна посадова особа, виявивши у громадянина якісь кошти або цінні активи, може "висловити підозру", що ці кошти якимось чином причетні до незаконної діяльності, після чого законно ці кошти конфіскувати. Якщо ви думаєте, що після цього поліція/орган повинен відкрити якусь справу і доводити незаконну діяльність, то ні, нічого вони доводити не повинні. А от "клієнт", якщо хоче отримати свої гроші назад, може подати до суду, в якому довести, що ні до якої незаконної діяльності конфісковані кошти не причетні. Презумпція невинуватості в даному випадку не працює, адже громадянина ніхто ні в чому не звинувачує, суб'єктом підозри є суто гроші/активи, а надати докази на підтверждення своєї позиції має саме позивач. Ускладнюється стан тим, що витрати на суд і адвоката сторона, що програла, там не компенсуються, а вони можуть сягати десятків тисяч доларів. Посадовці прекрасно про це знають, тому зазвичай обмежуються сумами "конфіскації" від сотні до декількох тисяч (середній обсяг однієї конфіскації - 600 долларів), знаючи, що відсужувати такі суми економічно недоцільно.Попри цей кричущий бардак основна маса населення зовсім не в курсі, що таке може відбуватися в їх країні, причому вже не перше десятиріччя. Аж поки не зіштовхнуться особисто. Тільки зараз проблема набуває розголосу, і, можливо, якось буде вирішена в осяжній перспективі.Як вам такий "фінмон"?