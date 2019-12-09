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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 26 лют, 2024 19:33
edgar_po написав: sens написав:
Багато часу,сплата судового збору, оплата правових послуг
Так, банки на це й розраховують. Тому відповіді, що ви не пройшли фінмоніторинг ви не отримаєте ніколи, максимум - "ви не надали повного пакету документів". Тобто не банки доказують, що ці кошти незаконні, а тебе вже назначили винним, заблокували рахунки та вимагають завелику кількість документи (іноді які законодавством непередбачені, або не мають відношення до банківської діяльності) для підтвердження твоїх коштів.
Між іншим, це для нас якась дичина, а у "взірці свободи, демократії та прав людини" є дивна процедура - Civil Forfeiture, причому займаються таким не банки, а поліція та федеральні силові установи (їх там є окрім ЦРУ та ФБР). Суть полягає в тому, що відповідна посадова особа, виявивши у громадянина якісь кошти або цінні активи, може "висловити підозру", що ці кошти якимось чином причетні до незаконної діяльності, після чого законно ці кошти конфіскувати. Якщо ви думаєте, що після цього поліція/орган повинен відкрити якусь справу і доводити незаконну діяльність, то ні, нічого вони доводити не повинні. А от "клієнт", якщо хоче отримати свої гроші назад, може подати до суду, в якому довести, що ні до якої незаконної діяльності конфісковані кошти не причетні. Презумпція невинуватості в даному випадку не працює, адже громадянина ніхто ні в чому не звинувачує, суб'єктом підозри є суто гроші/активи, а надати докази на підтверждення своєї позиції має саме позивач. Ускладнюється стан тим, що витрати на суд і адвоката сторона, що програла, там не компенсуються, а вони можуть сягати десятків тисяч доларів. Посадовці прекрасно про це знають, тому зазвичай обмежуються сумами "конфіскації" від сотні до декількох тисяч (середній обсяг однієї конфіскації - 600 долларів), знаючи, що відсужувати такі суми економічно недоцільно.
Попри цей кричущий бардак основна маса населення зовсім не в курсі, що таке може відбуватися в їх країні, причому вже не перше десятиріччя. Аж поки не зіштовхнуться особисто. Тільки зараз проблема набуває розголосу, і, можливо, якось буде вирішена в осяжній перспективі.
Як вам такий "фінмон"?
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Додано: Пон 26 лют, 2024 19:34
Игорь Алексеевич написав:
Все письма счастья от НБУ приходят в кабинет банка, где работает фин, а это уже др. отдел
А можна детальніше: що це за листи?
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Додано: Пон 26 лют, 2024 19:38
Я когда там счета закрывал так чуть ли не силой пришлось заставлять.Пятнадцать минут расспрашивали зачем закрываю и рассказывали что этого не стоит делать.Реально ещё б пару минут и орать на них начал бы "су-ка закрывай".
В итоге при выходе на спину наверное плюнули.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 19:43
Дюрі-бачі написав: Игорь Алексеевич написав:
Все письма счастья от НБУ приходят в кабинет банка, где работает фин, а это уже др. отдел
А можна детальніше: що це за листи?
Я не могу точно дословно написать их содержание, но кратко, особое внимание уделить операциям, где постоянно на счету приход и расход сумм выше чем указан был в анкетах или справках с ДИЯ. И то что типа 400 тыс в мес. уже не катируется. Эти 400 тыс в голове у мен. отделения, а у фина др. схема. Клиент указал в анкете, что з.плата 20 тыс, а уже третий мес. подряд пополняет счёт на 50тыс и моментом их снимает. 20тыс минус коммуналка и питание он указал в анкете. Значит прибл. доход получается 5-7 тыс грн. А он пополняет постоянно счёт на 50 тыс?. Откуда монеты? несите доки.
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