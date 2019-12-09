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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 26 лют, 2024 19:33
edgar_po написав: sens написав:
Багато часу,сплата судового збору, оплата правових послуг
Так, банки на це й розраховують. Тому відповіді, що ви не пройшли фінмоніторинг ви не отримаєте ніколи, максимум - "ви не надали повного пакету документів". Тобто не банки доказують, що ці кошти незаконні, а тебе вже назначили винним, заблокували рахунки та вимагають завелику кількість документи (іноді які законодавством непередбачені, або не мають відношення до банківської діяльності) для підтвердження твоїх коштів.
Між іншим, це для нас якась дичина, а у "взірці свободи, демократії та прав людини" є дивна процедура - Civil Forfeiture, причому займаються таким не банки, а поліція та федеральні силові установи (їх там є окрім ЦРУ та ФБР). Суть полягає в тому, що відповідна посадова особа, виявивши у громадянина якісь кошти або цінні активи, може "висловити підозру", що ці кошти якимось чином причетні до незаконної діяльності, після чого законно ці кошти конфіскувати. Якщо ви думаєте, що після цього поліція/орган повинен відкрити якусь справу і доводити незаконну діяльність, то ні, нічого вони доводити не повинні. А от "клієнт", якщо хоче отримати свої гроші назад, може подати до суду, в якому довести, що ні до якої незаконної діяльності конфісковані кошти не причетні. Презумпція невинуватості в даному випадку не працює, адже громадянина ніхто ні в чому не звинувачує, суб'єктом підозри є суто гроші/активи, а надати докази на підтверждення своєї позиції має саме позивач. Ускладнюється стан тим, що витрати на суд і адвоката сторона, що програла, там не компенсуються, а вони можуть сягати десятків тисяч доларів. Посадовці прекрасно про це знають, тому зазвичай обмежуються сумами "конфіскації" від сотні до декількох тисяч (середній обсяг однієї конфіскації - 600 долларів), знаючи, що відсужувати такі суми економічно недоцільно.
Попри цей кричущий бардак основна маса населення зовсім не в курсі, що таке може відбуватися в їх країні, причому вже не перше десятиріччя. Аж поки не зіштовхнуться особисто. Тільки зараз проблема набуває розголосу, і, можливо, якось буде вирішена в осяжній перспективі.
Як вам такий "фінмон"?
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Додано: Пон 26 лют, 2024 19:34
Игорь Алексеевич написав:
Все письма счастья от НБУ приходят в кабинет банка, где работает фин, а это уже др. отдел
А можна детальніше: що це за листи?
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Додано: Пон 26 лют, 2024 19:38
Я когда там счета закрывал так чуть ли не силой пришлось заставлять.Пятнадцать минут расспрашивали зачем закрываю и рассказывали что этого не стоит делать.Реально ещё б пару минут и орать на них начал бы "су-ка закрывай".
В итоге при выходе на спину наверное плюнули.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 19:43
Дюрі-бачі написав: Игорь Алексеевич написав:
Все письма счастья от НБУ приходят в кабинет банка, где работает фин, а это уже др. отдел
А можна детальніше: що це за листи?
Я не могу точно дословно написать их содержание, но кратко, особое внимание уделить операциям, где постоянно на счету приход и расход сумм выше чем указан был в анкетах или справках с ДИЯ. И то что типа 400 тыс в мес. уже не катируется. Эти 400 тыс в голове у мен. отделения, а у фина др. схема. Клиент указал в анкете, что з.плата 20 тыс, а уже третий мес. подряд пополняет счёт на 50тыс и моментом их снимает. 20тыс минус коммуналка и питание он указал в анкете. Значит прибл. доход получается 5-7 тыс грн. А он пополняет постоянно счёт на 50 тыс?. Откуда монеты? несите доки.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 19:46
edgar_po написав:
А якщо на ФОП зайде 5 млн. за рік, а найманих немає, тоді як назва передачі "Є питання"
Кстати, 5 лям в год на человека - это не так уж и много в айтишном мире. Неполных $11k в месяц. На этом форуме часто встречал уверенные завления, что средний сеньор в Киеве за меньше, чем $10k в месяц, не пошевелится
Я, правда, с такими киевлянами не знаком, но по меркам зряплат Кремниевой долины оно действительно такая мелочь, что не каждый джун согласится. Поэтому поднятие лимита до 8285700 в этом году может и в тему кому-то.
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2
Додано: Пон 26 лют, 2024 20:00
Игорь Алексеевич написав:
Я про фин писал ранее. Сейчас не то что 400тыс и 100тыс и даже 50тыс может фин заглючить, если в анкете указали 20тыс. Ещё несколько мес. назад можно было каруселить через тот же Аваль или Пумб. Закинули через их тумбу монеты и распихали по др. банкам. Сейчас будет - стоп контроль не только от Аваля или ПУМБа, но и от др. Сотрудники в отделениях не знают требований от НБУ, у них задача заманить клиента. Все письма счастья от НБУ приходят в кабинет банка, где работает фин, а это уже др. отдел. Вот фин и проверяет сейчас жёстко все анкеты и приходы и расходы клиентов. И если есть частые приходы и расходы по счёту то программа автоматом срабатывает по красному и фин моментом всё глючит.
А далее ход конём - банк спецом будет всё тормозить, сколько бы вы ему не давали доков, т.к. у клиента два пути. Первый уходить и терять 30% или второй - оставаться и бодаться с банком прибл. 3 мес. Банку выгоден и тот и др. вариант, т.к. он зарабатывает по любому, а клиент в ступоре, т.к. жаль потерять 30% и бодаться три мес. не хочет.
Мені Акорд сподобався, оновив дані , дали ліміт в місяць12 щомісячних доходів, в інших банках щомісячний доход на три помножують і усе. Так що можна поповнювати готівкою у відділенні найкращу карту без коміса.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 20:00
M-Audio написав:
Між іншим, це для нас якась дичина, а у "взірці свободи, демократії та прав людини" є дивна процедура - Civil Forfeiture, причому займаються таким не банки, а поліція та федеральні силові установи (їх там є окрім ЦРУ та ФБР). Суть полягає в тому, що відповідна посадова особа, виявивши у громадянина якісь кошти або цінні активи, може "висловити підозру", що ці кошти якимось чином причетні до незаконної діяльності, після чого законно ці кошти конфіскувати. Якщо ви думаєте, що після цього поліція/орган повинен відкрити якусь справу і доводити незаконну діяльність, то ні, нічого вони доводити не повинні. А от "клієнт", якщо хоче отримати свої гроші назад, може подати до суду, в якому довести, що ні до якої незаконної діяльності конфісковані кошти не причетні. Презумпція невинуватості в даному випадку не працює, адже громадянина ніхто ні в чому не звинувачує, суб'єктом підозри є суто гроші/активи, а надати докази на підтверждення своєї позиції має саме позивач.
То есть нам наверно не все их реформы нужны?
Может это не наши банки плохие, а НБУ?
А может не НБУ плохой, а ему МВФ руки выкручивает?
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Додано: Пон 26 лют, 2024 20:06
mogicanin1986 написав:
Мені Акорд сподобався, оновив дані , дали ліміт в місяць 12 щомісячних доходів, в інших банках щомісячний доход на три помножують і усе
Даже не знаю. чему тут радоваться. Совсем недавно Аккорд пятилетний доход позволял. Причём не в месяц, а просто, например, одного открываемого депо. Сеня - десятилетний.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 20:16
moveton написав: mogicanin1986 написав:
Мені Акорд сподобався, оновив дані , дали ліміт в місяць 12 щомісячних доходів, в інших банках щомісячний доход на три помножують і усе
Даже не знаю. чему тут радоваться. Совсем недавно Аккорд пятилетний доход позволял. Причём не в месяц, а просто, например, одного открываемого депо. Сеня - десятилетний.
Мне спец сказал система автоматом такой доход определяет, но можно увеличить. Я ж в сравнении с другими банками, там совсем мизер.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 20:23
M-A-X написав:
Может это не наши банки плохие, а НБУ?
А может не НБУ плохой, а ему МВФ руки выкручивает?
а если вообще никто ничего не выкручивает, но 27-летние банковские карьеристы считают "лучше перебдеть, чем недобдеть" ?
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