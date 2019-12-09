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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 26 лют, 2024 20:25
Можливо варто б написати десь інструкцію як заповнити ці анкети витрати в різних банках?
Мені лише Моно і Сенс надіслали повідомлення про необхідність оновити анкети в додатку...
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Додано: Пон 26 лют, 2024 20:26
moveton написав:
Совсем недавно Аккорд пятилетний доход позволял. Причём не в месяц
помню их "накопительную" цифру "до 2 млн.грн"
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flysoulfly
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Додано: Пон 26 лют, 2024 20:29
flysoulfly написав: moveton написав:
Совсем недавно Аккорд пятилетний доход позволял. Причём не в месяц
помню их "накопительную" цифру "до 2 млн.грн"
Накопительную для чего? Я открывал там депо и на побольше. И выводил в один день. Причём, если бы разбил вывод на два дня, то даже справок о доходах бы не спросили.
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moveton
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Додано: Пон 26 лют, 2024 20:30
moveton написав: flysoulfly написав: moveton написав:
Совсем недавно Аккорд пятилетний доход позволял. Причём не в месяц
помню их "накопительную" цифру "до 2 млн.грн"
Накопительную для чего? Я открывал там депо и на побольше. И выводил в один день. Причём, если бы разбил вывод на два дня, то даже справок о доходах бы не спросили.
не "для чего"- а "до появления вопросов" .
2 ляма, бо I'm Ніщеброд™ .
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Додано: Пон 26 лют, 2024 20:36
Ещё не вечер, посмотрим в начале марта закон про мобилизацию. Там может будет хуже чем этот фин. Как бы не получилось, что в каждый банк несём справку с ТЦК, что готов добровольно служить и тогда счёт не закроют. Или нет справки, то тогда было ваше - стало наше. Никто не забирает деньги клиентов, но и не отдаёт.
Клиенты начнут рубить себе пальцы прямо в кассе, что бы отдали деньги. Палец отрубленный в окошко - вот вам справка.))
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Додано: Пон 26 лют, 2024 20:40
Игорь Алексеевич написав:
в начале марта закон про мобилизацию.
4000+ поправок к тексту Першого читання
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flysoulfly
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Додано: Пон 26 лют, 2024 20:41
flysoulfly написав: Игорь Алексеевич написав:
в начале марта закон про мобилизацию.
4000+ поправок к тексту Першого читання
Сказали за 2 дня пройдут эти поправки. Поэтому примут быстро.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 26 лют, 2024 21:05
Игорь Алексеевич написав:
Никто не забирает деньги клиентов, но и не отдаёт. Клиенты начнут рубить себе пальцы прямо в кассе, что бы отдали деньги. Палец отрубленный в окошко - вот вам справка.))
Готовий сценарій для жахастика
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Zochan
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Додано: Пон 26 лют, 2024 21:10
Zochan написав:
Готовий сценарій для жахастика
Не рубите палец у нас есть монеты, но только 96г. в пятнах и с грибком - возьмёте?
Ладно уболтали - возьму.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Пон 26 лют, 2024 21:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 21:11
Zochan написав: Игорь Алексеевич написав:
Никто не забирает деньги клиентов, но и не отдаёт. Клиенты начнут рубить себе пальцы прямо в кассе, что бы отдали деньги. Палец отрубленный в окошко - вот вам справка.))
Готовий сценарій для жахастика
дивні людські долі ....
первинним було - гроші повінно працювати, доляри не скирдувати
вторинне - рубаємо пальці і видираємо гривні з каси
люди в роботі ...
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Goodman
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