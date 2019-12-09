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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 136137138139
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 20:25

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Можливо варто б написати десь інструкцію як заповнити ці анкети витрати в різних банках?
Мені лише Моно і Сенс надіслали повідомлення про необхідність оновити анкети в додатку...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 20:26

  moveton написав:Совсем недавно Аккорд пятилетний доход позволял. Причём не в месяц

помню их "накопительную" цифру "до 2 млн.грн"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 20:29

  flysoulfly написав:
  moveton написав:Совсем недавно Аккорд пятилетний доход позволял. Причём не в месяц

помню их "накопительную" цифру "до 2 млн.грн"

Накопительную для чего? Я открывал там депо и на побольше. И выводил в один день. Причём, если бы разбил вывод на два дня, то даже справок о доходах бы не спросили.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 20:30

  moveton написав:
  flysoulfly написав:
  moveton написав:Совсем недавно Аккорд пятилетний доход позволял. Причём не в месяц

помню их "накопительную" цифру "до 2 млн.грн"

Накопительную для чего? Я открывал там депо и на побольше. И выводил в один день. Причём, если бы разбил вывод на два дня, то даже справок о доходах бы не спросили.
не "для чего"- а "до появления вопросов" .
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 20:36

Ещё не вечер, посмотрим в начале марта закон про мобилизацию. Там может будет хуже чем этот фин. Как бы не получилось, что в каждый банк несём справку с ТЦК, что готов добровольно служить и тогда счёт не закроют. Или нет справки, то тогда было ваше - стало наше. Никто не забирает деньги клиентов, но и не отдаёт. :shock:
Клиенты начнут рубить себе пальцы прямо в кассе, что бы отдали деньги. Палец отрубленный в окошко - вот вам справка.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 20:40

  Игорь Алексеевич написав: в начале марта закон про мобилизацию.
4000+ поправок к тексту Першого читання
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 20:41

  flysoulfly написав:
  Игорь Алексеевич написав: в начале марта закон про мобилизацию.
4000+ поправок к тексту Першого читання
Сказали за 2 дня пройдут эти поправки. Поэтому примут быстро.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 21:05

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Игорь Алексеевич написав:Никто не забирает деньги клиентов, но и не отдаёт. :shock:
Клиенты начнут рубить себе пальцы прямо в кассе, что бы отдали деньги. Палец отрубленный в окошко - вот вам справка.))

Готовий сценарій для жахастика
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 21:10

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Zochan написав:Готовий сценарій для жахастика
Не рубите палец у нас есть монеты, но только 96г. в пятнах и с грибком - возьмёте? :(
Ладно уболтали - возьму. :P :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 26 лют, 2024 21:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2024 21:11

  Zochan написав:
Игорь Алексеевич написав:Никто не забирает деньги клиентов, но и не отдаёт. :shock:
Клиенты начнут рубить себе пальцы прямо в кассе, что бы отдали деньги. Палец отрубленный в окошко - вот вам справка.))

Готовий сценарій для жахастика


дивні людські долі ....
первинним було - гроші повінно працювати, доляри не скирдувати
вторинне - рубаємо пальці і видираємо гривні з каси
люди в роботі ...
Goodman
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