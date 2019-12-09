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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 137138139140
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 20:51

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

По моніторингу колеги: він нагенерував кілька десятків інвойсів + надав договори. Телефонували, з банку, обіцяли розблокувати рахунки наступного тижня. Також казали "ФОП і бізнесу в жодному разі не можна знімати багато готівки, це критерій ризику", також казали, що не рекомендують "міняти шаблони поведінки"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 23:21

Дюрі-бачі хай собі заведе рахунок в нормальному банку.
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 09:48

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Игорь Алексеевич написав:Я про фин писал ранее. Сейчас не то что 400тыс и 100тыс и даже 50тыс может фин заглючить, если в анкете указали 20тыс. Ещё несколько мес. назад можно было каруселить через тот же Аваль или Пумб. Закинули через их тумбу монеты и распихали по др. банкам. Сейчас будет - стоп контроль не только от Аваля или ПУМБа, но и от др. Сотрудники в отделениях не знают требований от НБУ, у них задача заманить клиента. Все письма счастья от НБУ приходят в кабинет банка, где работает фин, а это уже др. отдел. Вот фин и проверяет сейчас жёстко все анкеты и приходы и расходы клиентов. И если есть частые приходы и расходы по счёту то программа автоматом срабатывает по красному и фин моментом всё глючит.
А далее ход конём - банк спецом будет всё тормозить, сколько бы вы ему не давали доков, т.к. у клиента два пути. Первый уходить и терять 30% или второй - оставаться и бодаться с банком прибл. 3 мес. Банку выгоден и тот и др. вариант, т.к. он зарабатывает по любому, а клиент в ступоре, т.к. жаль потерять 30% и бодаться три мес. не хочет.
А что, в Приват банке, если попадаешь под финмонитор и банк отказал в обслуживанию , то банк конфискует 30%? Это во всех банках так ?
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 09:51

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Дюрі-бачі написав:По моніторингу колеги: він нагенерував кілька десятків інвойсів + надав договори. Телефонували, з банку, обіцяли розблокувати рахунки наступного тижня. Також казали "ФОП і бізнесу в жодному разі не можна знімати багато готівки, це критерій ризику", також казали, що не рекомендують "міняти шаблони поведінки"
Колись через онлайн версію Приват 24 для бізнесу завантажив в банк онлайн договір та інвойси до нього. Але через деякий час вони зникли із Приват 24 для бізнесу. Знову завантажив - вони через час знову зникли .
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 09:54

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

moveton написав:
  Дюрі-бачі написав:Знімав через КДВ, бо так комісія менше

Открою секрет: хоть немного финансово грамотный айтишник, который систематически получает ЗП выплатой на валютный счёт Привата, знает, как переводить со счёта ФЛП на КДВ физика гривну бесплатно, а не отдавать Привату 0.5% за перевод на КДВ с Универсальной. Но это его дело. В целом предоставить договор он по-любому был обязан. Думаю, что проблем не составит. Вот отдельные инвойсы и почему "наличка для бизнеса", когда он обналичивал, как физик - это странно.
Переказ з рахунку ФОП на карту для виплат приват банку комісія 50 грн. Чи є шлях робити це безкоштовно ?
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 10:27

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  adj написав:Дюрі-бачі хай собі заведе рахунок в нормальному банку.

Можливо і заведе, але як мінімум потрібно вивести пів ляма з Привата, які вже на рахунку...
Хоча я вже й не знаю який банк зараз нормальний, я давно користуюсь Моно, і в 2022 проганяв через нього багато грошей, але пишуть, що після штрафів в Моно теж моніторити почали...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 13:43

  amatorodessa написав:
Игорь Алексеевич написав:Я про фин писал ранее. Сейчас не то что 400тыс и 100тыс и даже 50тыс может фин заглючить, если в анкете указали 20тыс. Ещё несколько мес. назад можно было каруселить через тот же Аваль или Пумб. Закинули через их тумбу монеты и распихали по др. банкам. Сейчас будет - стоп контроль не только от Аваля или ПУМБа, но и от др. Сотрудники в отделениях не знают требований от НБУ, у них задача заманить клиента. Все письма счастья от НБУ приходят в кабинет банка, где работает фин, а это уже др. отдел. Вот фин и проверяет сейчас жёстко все анкеты и приходы и расходы клиентов. И если есть частые приходы и расходы по счёту то программа автоматом срабатывает по красному и фин моментом всё глючит.
А далее ход конём - банк спецом будет всё тормозить, сколько бы вы ему не давали доков, т.к. у клиента два пути. Первый уходить и терять 30% или второй - оставаться и бодаться с банком прибл. 3 мес. Банку выгоден и тот и др. вариант, т.к. он зарабатывает по любому, а клиент в ступоре, т.к. жаль потерять 30% и бодаться три мес. не хочет.
А что, в Приват банке, если попадаешь под финмонитор и банк отказал в обслуживанию , то банк конфискует 30%? Это во всех банках так ?

В привате 1 процент по-моему.30 то в особо хитрожопых: а-банк, изи, пивденный.Логика подсказывает что своими деньгами туда лучше не лезть.Каждый сам решает.
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 15:45

  amatorodessa написав:Переказ з рахунку ФОП на карту для виплат приват банку комісія 50 грн. Чи є шлях робити це безкоштовно ?

Раньше базово 0.5% было. Теперь 50 грн вне зависимости от суммы?! Что-то дороговато стало. Но давно не переводил.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 15:48

moveton 0,5%, але не більше 50 грн.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 15:58

  Дюрі-бачі написав:moveton 0,5%, але не більше 50 грн.

Не пугайте тогда так. 0.5% и было. Только раньше без ограничения сверху. При этом группа предпринимателей может организоваться и потребовать от Привата спец договор с пониженным процентом. Размер скидки зависит от количества людей в группе. Не помню уже какие там градации, но в ИТ конторе средней руки, которая своих работников оформляет, как предпринимателей, без особых проблем набиралось на максимальную, т.е. для понижения процента до нуля. Поэтому я и удивился, что уже должен по 50 грн с перевода башлять.
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