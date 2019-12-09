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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 138139140141
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 11:23

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Цікаво, а до приходу виплат по ОВДП на єПідтримку теж можуть виникнути питання від фінмону?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 11:59

  1finanсier написав:Цікаво, а до приходу виплат по ОВДП на єПідтримку теж можуть виникнути питання від фінмону?

При покупке облигаций - легко. Собственно, тогда они обычно и возникают. Выплаты - это уже наоборот как бы проверенный белый доход.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 12:47

moveton не зовсім. Можна купити у декількох брокерів до 400к наприклад у 3х по 200к і виплати отримати на єпідтримку і тоді легко може бути фін.мон. І попросять довідку щоб підтвердити що овдп були куплені на легальні гроші.

Якщо немає довідки про доходи то не грайтесь з банками і брокерами.
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 12:59

  moveton написав:
  1finanсier написав:Цікаво, а до приходу виплат по ОВДП на єПідтримку теж можуть виникнути питання від фінмону?

При покупке облигаций - легко. Собственно, тогда они обычно и возникают
вопросы с какой единоразовой суммы возникали?
flysoulfly
 
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  #<1 ... 138139140141
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