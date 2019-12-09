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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 139140141142>
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 11:23

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Цікаво, а до приходу виплат по ОВДП на єПідтримку теж можуть виникнути питання від фінмону?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 11:59

  1finanсier написав:Цікаво, а до приходу виплат по ОВДП на єПідтримку теж можуть виникнути питання від фінмону?

При покупке облигаций - легко. Собственно, тогда они обычно и возникают. Выплаты - это уже наоборот как бы проверенный белый доход.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 12:47

moveton не зовсім. Можна купити у декількох брокерів до 400к наприклад у 3х по 200к і виплати отримати на єпідтримку і тоді легко може бути фін.мон. І попросять довідку щоб підтвердити що овдп були куплені на легальні гроші.

Якщо немає довідки про доходи то не грайтесь з банками і брокерами.
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 12:59

  moveton написав:
  1finanсier написав:Цікаво, а до приходу виплат по ОВДП на єПідтримку теж можуть виникнути питання від фінмону?

При покупке облигаций - легко. Собственно, тогда они обычно и возникают
за последние полгода вопросы с какой единоразовой суммы возникали?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 21:06

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  Дюрі-бачі написав:обіцяли розблокувати рахунки

Сюр з цим фінмоном: колезі рахунок розблокували, він встиг винести з банку 3*100k в гривні і купити 1300$ на доларову КДВ, які не встиг забрати. Одразу після замовлення четвертої партії в 100 к грн. рахунок полетів в моніторинг, знову вимагають документи, але самі не знають які...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 21:14

  Дюрі-бачі написав:
  Дюрі-бачі написав:обіцяли розблокувати рахунки

Сюр з цим фінмоном: колезі рахунок розблокували, він встиг винести з банку 3*100k в гривні і купити 1300$. Одразу після замовлення гривні на четвер 100 к грн. рахунок полетів в моніторинг, знову вимагають документи, але самі не знають які...
О, як все це знайомо. Я вже писав про це, місяць спілкувався, виконував всі забаганки, але коли затребували довідку з Міноборони, якої немає в жодному нормативному акті, плюнув та закрив рахунки, тільки через скаргу на мінфіні повернули кошти. Пишу їм номер постанови за яким надходять кошти, даю виписки, довідки, прошу написати офіційну відмову від продовження обслуговування та вказати причину, а у відповідь пані Козленко І. пише, що ви не надали всі документи. і так по колу. Бережіть нерви, обходьте стороною цей банк, якщо хочете мати доступ до своїх коштів. Заради плюсика від НБУ за фінмоніторинг, вони блокують всіх не розбираючись. Хоча питання в інших банках вирішується телефонним дзвінком та поясненням клієнта. Якщо вже пояснення не підходять, тоді треба нести папірці.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 21:17

edgar_po
какой банк коллега
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 21:29

  konstantin kirovograd написав:edgar_po
какой банк коллега

Дюрі-бачі, як і я, пишемо про Райф.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 21:39

  edgar_po написав:
  konstantin kirovograd написав:edgar_po
какой банк коллега

Дюрі-бачі, як і я, пишемо про Райф.

Вище про приват було.
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 21:43

edgar_po Ні, я про Приват колеги... Там ще зависло в нього десь 170k грн і 2600$.
Дюрі-бачі
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