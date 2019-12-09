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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 07 бер, 2024 21:44
adj написав:
Вище про приват було.
Ну може й Приват. з 26.02.2024 Игорь Алексеевич писав про Райф, потім підключився Дюрі-бачі з питаннями. Я пишу свою ситуацію про Райф. Приват не вважаю кращим.
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Додано: Чет 07 бер, 2024 22:10
Райф пумб давно відомі як банки які "не тут" там лише зарплату отримувати офіційну і тратити її в магазинах.
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adj
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