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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 140141142143
Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2024 12:34

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

А хтось проходив процедуру розриву відносин з банком? Клієнт може послати їх моніторинг, який не може чітко сформулювати вимоги до документів, які підтверджують "наміри як буде витрачена знята готівка" і вимагати розриву? При розриві $ по крусу НБУ видаються?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2024 12:49

  Дюрі-бачі написав:А хтось проходив процедуру розриву відносин з банком? Клієнт може послати їх моніторинг, який не може чітко сформулювати вимоги до документів, які підтверджують "наміри як буде витрачена знята готівка" і вимагати розриву? При розриві $ по крусу НБУ видаються?

По Закону повинні виплатити ВСЮ суму,без обмежень,проте правовий нігілізм кріпчає.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2024 13:03

Дюрі-бачі чому не можна сказати що є недовіра до надійності і ліквідності банку в майбутньому і було прийнято рішення зняти гроші і тримати їх вдома?
На вид досить формальне питання від банку, задовільніть їх формальність, такою ж відповіддю і все процес піде далі. Нащо робити дурниці на рівному місці?

Але це за умови що ФОП перекинув долари на карту фіз особи в грн, далі купив по курсу долари і так хоче зняти.

Якщо хоче зняти з рахунку ФОПа то це так не працює адже там треба надавати додаткові документи, типу відрядження за кордон і т. д.


Якщо гроші вже на рахунку фіз особи не ФОПа, то даєте формальну відповідь і якщо гроші не видають пишете в НБУ з історією спілкування з банком. НБУ швидко допоможе.
adj
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2024 13:05

adj
Я вже писав про колегу: більшість коштів на КДВ. На рахунку ФОП максимум зарплата за лютий, хоча можливо вже і її перекинув на КДВ.

Хоча в моніторингу явно зміни: Моно мене ніколи не питав про гроші. А тут вчергове з Китаю зайшла невелика сума (8k $) - і одразу дзвінок "Що за гроші? Надішліть договір в чат...". До цього, протягом трьох років, до 6 таких переказів запитань не виникало, а тут на 7 раз тригернулись. Хоча поки просто телефонують, нічого не заблокували, на відміну від...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2024 14:18

  Дюрі-бачі написав:Хоча в моніторингу явно зміни: Моно мене ніколи не питав про гроші. А тут вчергове з Китаю зайшла невелика сума (8k $) - і одразу дзвінок "Що за гроші? Надішліть договір в чат...". До цього, протягом трьох років, до 6 таких переказів запитань не виникало, а тут на 7 раз тригернулись. Хоча поки просто телефонують, нічого не заблокували, на відміну від...

Если на счёт предпринимателя, то, как я уже говорил, это банк раньше ленивый был. Ещё на первый платёж должен был попросить.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2024 14:18

  Дюрі-бачі написав:вчергове з Китаю зайшла невелика сума (8k $)
невелика? :mrgreen: "шоб я так жил"
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Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2024 14:39

Дюрі-бачі це що у вас це вимоги валютного законодавства а не фін.мон.
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